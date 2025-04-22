نجل أردوغان: لا أرغب في أن أصبح رئيساً

وقال بلال أردوغان في حديث صحفي: "ليست لدي طموحات سياسية. كثيراً ما يسألونني عن ذلك، لكني أرغب في البقاء في القطاع غير الحكومي والعمل مع المجتمع المدني، وإلهام الشباب لتحمّل المسؤولية تجاه ما يهمهم حقاً. ومهما كان المسار المهني الذي يختارونه، إذا كان لديهم شعور قوي بالانتماء إلى أي قضية اجتماعية، فيجب أن يكونوا نشطاء ودعاة للقيم وجزءاً من المجتمع المدني".
وأوضح أن هذا هو السبب الذي يجعله يكرّس معظم وقته للمشاريع التعليمية مثل المدارس والجامعات وبرامج المنح الدراسية والجوائز الأكاديمية. وأضاف: "أدعم الموهوبين والمتميزين لمساعدتهم على تحقيق أحلامهم. كما أعمل على إحياء الثقافة والحفاظ على التراث لنقله إلى الأجيال الجديدة. هذا هو ما أرغب في تكريس حياتي له".
روسيا اليوم
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