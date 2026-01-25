الأحد 2026-01-25 12:04 م

نجل الرئيس الإيراني يدعو إلى رفع حجب الإنترنت ويحذر من عواقب استمراره

الأحد، 25-01-2026 11:14 ص

الوكيل الإخباري- دعا يوسف بزشكيان، نجل الرئيس الإيراني، أمس السبت إلى إعادة خدمة الإنترنت في البلاد، معتبرا أن على السلطات أن تواجه "عاجلا أم آجلا"، انتشار مشاهد قمع حركة الاحتجاج الأخيرة.

وقال يوسف، وهو مستشار لمكتب والده الرئيس مسعود بزشكيان، في رسالة عبر "تيليغرام" نقلتها وكالة الأنباء الرسمية "إرنا": "ربما تخشى المؤسسة الأمنية من أن تؤدي عودة الإنترنت إلى زعزعة الأمن في البلاد. لكن القلق الأكبر يكمن في أن (استمرار) حجب الإنترنت سيوسع الفجوة بين الشعب والحكومة. وهذا يعني أن أولئك الذين لم يكونوا وما زالوا غير ساخطين سيضافون إلى قائمة الساخطين".


واعتبر بزشكيان أن حجب الإنترنت الذي "أصبح ضرورة من ضرورات الحياة اليوم"، "أشبه بمحاولة محو المشكلة"، وتابع: "نشر صور التظاهرات أمر لا بد لنا من مواجهته عاجلا أم آجلا، وحجب الإنترنت لن يحل أي شيء، بل سيؤجل المشكلة فقط".


وكرر يوسف بزشكيان وصف مظاهر العنف التي شهدتها البلاد مؤخرا بأنها "نتاج عملية مدبرة وجماعات مدربة تدريبا احترافيا تابعة لجهات الخارجية"، لكنه أضاف: "في الوقت نفسه ربما تكون قوات الأمن وإنفاذ القانون قد ارتكبت أخطاء، ولن يدافع أحد عن المخالفات، وهذا ما يجب معالجته".


وفي وقت لاحق السبت، قال الرئيس التنفيذي لشركة البنية التحتية للاتصالات في إيران بهزاد أكبري إن خدمة الإنترنت التي حجبت قبل أكثر من أسبوعين، ستعود "اليوم أو غدا"، وفق ما أوردت وكالة أنباء "فارس".

 

RT

 
 


