نجل ترامب يتهم "شركات الصناعات الدفاعية" بالسعي لإشعال حرب

وقال دونالد ترامب الابن على موقع "إكس"، "يبدو أن المجمع الصناعي العسكري يريد التأكد من إشعال الحرب العالمية الثالثة قبل أن تتاح لوالدي فرصة خلق السلام وإنقاذ الأرواح. يجب أن نوقف تلك التريليونات من الدولارات.. أيها الحمقى .
ويشير مصطلح "المجمع الصناعي العسكري" إلى العلاقة المالية والسياسية بين المشرعين الأمريكيين والقوات المسلحة والصناعات العسكرية التي تدعم الطرفين.
كذلك حذر إيلون ماسك من هذه الخطوة من قبل إدارة بايدن، وقال "المشكلة هي أن روسيا سترد بالمثل".
سكاي نيوز
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