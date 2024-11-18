 
الإثنين 2024-11-18 10:00 ص
 

نجل ترامب يتهم "شركات الصناعات الدفاعية" بالسعي لإشعال حرب

دونالد ترامب جونيور نجل الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب جونيور نجل الرئيس الأمريكي
الإثنين، 18-11-2024 09:30 ص
الوكيل الإخباري- صرح دونالد ترامب الابن، نجل الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، أن شركات الصناعات الدفاعية أو "المجمع الصناعي العسكري" في الولايات المتحدة يسعى لإشعال حرب عالمية قبل تولي والده الرئاسة رسميًا.اضافة اعلان


وقال دونالد ترامب الابن على موقع "إكس"، "يبدو أن المجمع الصناعي العسكري يريد التأكد من إشعال الحرب العالمية الثالثة قبل أن تتاح لوالدي فرصة خلق السلام وإنقاذ الأرواح. يجب أن نوقف تلك التريليونات من الدولارات.. أيها الحمقى .

 ويشير مصطلح "المجمع الصناعي العسكري" إلى العلاقة المالية والسياسية بين المشرعين الأمريكيين والقوات المسلحة والصناعات العسكرية التي تدعم الطرفين.

كذلك حذر إيلون ماسك من هذه الخطوة من قبل إدارة بايدن، وقال "المشكلة هي أن روسيا سترد بالمثل".

سكاي نيوز
 
gnews

أحدث الأخبار

ا

عربي ودولي بشروط .. المعارضة في أبخازيا توافق على انتقال سلطات رئيس البلاد إلى نائبه

تعبيرية

خاص بالوكيل الأمانة: عقوبات قد تصل للإغلاق لمحلات بيع القهوة السائلة المخالفة

برنامج الوكيل

فيديو الوكيل تفاصيل أجور النقل والدفن للموتى في أمانة عمّان

دونالد ترامب جونيور نجل الرئيس الأمريكي

عربي ودولي نجل ترامب يتهم "شركات الصناعات الدفاعية" بالسعي لإشعال حرب

gj

أخبار الشركات بنك الإسكان يرعى اللقاء الحواري لرئيس الوزراء مع منتدى الاستراتيجيات الأردني

تعبيرية

خاص بالوكيل الأمانة: لا تعديل على أسعار القبور والتكلفة تصل إلى 500 دينار للقبر الواحد

وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس

فلسطين إسبانيا تدين تكثيف إسرائيل هجماتها على غزة ولبنان وتجدد الدعوة لوقف إطلاق النار

أرشيفية لمبنى في موسكو أصيب بهجوم مسيرة أوكرانية

عربي ودولي الدفاع الجوي الروسي يسقط 59 مسيرة أوكرانية خلال الليل



 


الأكثر مشاهدة