الإثنين 2026-01-12 11:10 ص

نجل شاه إيران المخلوع يحث قوات الأمن على الوقوف مع الشعب

ل
أرشيفية
 
الإثنين، 12-01-2026 10:26 ص

الوكيل الإخباري- حثّ نجل شاه إيران المخلوع، المقيم في الولايات المتحدة، قوات الأمن الإيرانية وموظفي الحكومة على الانضمام إلى حركة الاحتجاج المتصاعدة في الجمهورية الإسلامية.

وقال رضا بهلوي على منصات التواصل الاجتماعي "أمام موظفي مؤسسات الدولة، وكذلك أفراد القوات المسلحة والأمنية، خياران: إما الوقوف مع الشعب وأن يصبحوا حلفاء للأمة، أو اختيار التواطؤ مع قتلة الشعب".

اضافة اعلان

 

وجاء ذلك بعد أن حذّرت منظمات حقوقية من أن السلطات الإيرانية تقوم بـ"عمليات قتل واسعة" لقمع الاضطرابات.


كما دعا بهلوي إلى استبدال الأعلام المرفوعة على مباني السفارات الإيرانية بالعلم الذي كان معتمدا قبل الثورة. وقال "لقد حان الوقت لتزيينها بالعلم الوطني الإيراني، بدلا من راية الجمهورية الإسلامية المخزية".


وقد أقدم متظاهر في لندن على إزالة العلم المرفوع في شرفة السفارة الإيرانية خلال نهاية الأسبوع، ورفع راية استخدمت خلال الحقبة الملكية التي أنهتها ثورة عام 1979.

 

واستدعت وزارة الخارجية الإيرانية السفير البريطاني في طهران أمس الأحد على خلفية الحادثة، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (إرنا).

 

الشرق الأوسط

 
 


gnews

أحدث الأخبار

طائرات مسيرة

عربي ودولي كوريا الجنوبية تفتح تحقيقا عاجلا في اتهامات اختراق طائراتها للأجواء الشمالية

روسيا تكشف عن 490 مليون طن من النفط الجاهز للاستخراج

عربي ودولي روسيا تكشف عن 490 مليون طن من النفط الجاهز للاستخراج

ل

أخبار محلية ماذا يفعل شخص أخر قضاء رمضان حتى دخل رمضان آخر؟.. الإفتاء تجيب

نشامى الأولمبي يطمحون للتأهل عبر بوابة قرغيزستان بكأس آسيا

أخبار محلية نشامى الأولمبي يطمحون للتأهل عبر بوابة قرغيزستان بكأس آسيا

لا

منوعات نهاية مأساوية لحفل زفاف.. انفجار غاز ينهي حياة عروسين وضيوفهما في باكستان - صور

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.

عربي ودولي عراقجي: الوضع في إيران الآن تحت السيطرة الكاملة

الأردن يواصل جذب الاستثمارات الأوروبية بالمليارات

اقتصاد محلي الأردن يواصل جذب الاستثمارات الأوروبية بالمليارات

لل

منوعات شاهد لحظة اندلاع حريق في كواليس حفل غولدن غلوب 2026



 






الأكثر مشاهدة