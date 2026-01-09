الجمعة 2026-01-09 11:38 م

نجل شاه إيران يوجّه طلبًا عاجلًا لترامب

الجمعة، 09-01-2026 10:02 م
الوكيل الإخباري-   وجّه رضا بهلوي، نجل شاه إيران الراحل، دعوة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتدخل بشكل عاجل ومساعدة الشعب الإيراني في ظل الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.اضافة اعلان


وكتب رضا بهلوي في حسابه على منصة "إكس":

"سيادة الرئيس، هذا نداء عاجل وفوري لاهتمامكم ودعمكم وتحرككم. بالأمس، شاهدتم ملايين الإيرانيين في الشوارع يواجهون الرصاص الحي. واليوم، لا يواجهون الرصاص فحسب، بل انقطاعًا تامًا للاتصالات. لا إنترنت، ولا خطوط هاتف أرضية".

وأضاف:

"لقد دعوت الشعب إلى الشوارع للنضال من أجل حريتهم وهزيمة قوات الأمن، وقد فعلوا ذلك الليلة الماضية.. لقد أثبتم، وأنا أعلم، أنكم رجل سلام ورجل يفي بوعوده. أرجوكم كونوا على أهبة الاستعداد للتدخل لمساعدة الشعب الإيراني".

وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس بشن ضربة قوية ضد إيران إذا قُتل متظاهرون هناك، مشددًا على أنه لفت انتباه طهران إلى هذا الأمر.

وفي تعليقه على الاحتجاجات، أكد المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي أن "هناك مثيرين للشغب يريدون إرضاء الرئيس الأمريكي بتخريب الممتلكات العامة في بلادهم".

كما أضاف:

"ليعلم رئيس أمريكا الذي يصدر أحكامًا على العالم أجمع بكل غرور، أن مستبدي ومستكبري العالم من أمثال فرعون والنمرود ومحمد رضا [بهلوي] وأشباههم، سقطوا عندما كانوا في ذروة غرورهم، وهذا أيضًا سيسقط".

يُذكر أن الاحتجاجات في إيران قد بدأت في 28 ديسمبر في السوق الرئيسية بطهران، وشارك فيها أصحاب المتاجر وطلاب من عدة جامعات إيرانية، معبّرين عن استيائهم من تصرفات الحكومة وسط انخفاض حاد في قيمة العملة وارتفاع كبير في الأسعار، ثم امتدت الاحتجاجات إلى مدن في جميع أنحاء البلاد.

روسيا اليوم
 
 


نجل شاه إيران يوجّه طلبًا عاجلًا لترامب

