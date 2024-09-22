نجل موسيفيني يتخلى عن الترشح للرئاسة الأوغندية لصالح والده

الوكيل الإخباري- أكد موهوزي كينيروجابا، نجل الزعيم الأوغندي يوري موسيفيني، أنه تخلى عن خططه للترشح للرئاسة في الانتخابات المقبلة عام 2026، وحث أنصاره على تأييد والده بدلا من ذلك.

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ومن المتوقع على نطاق واسع أن يترشح الرئيس موسيفيني، الذي قاد البلاد لمدة 38 عاما، لإعادة انتخابه رغم أنه لم يؤكد ترشحه بعد.



وقال موهوزي كينيروجابا -في منشور على منصة إكس- "أود أن أعلن أنني لن أكون على ورقة الاقتراع عام 2026″، مضيفا "أؤيد تماما الرئيس يوري موسيفيني في الانتخابات المقبلة"، وحث أنصاره على تأييد والده لولاية سابعة.



ومن المتوقع أن يصبح كينيروجابا -الذي يتولى حاليا منصب قائد الجيش في البلاد- خليفة والده المختار في نهاية المطاف، لكنه معروف أيضا بتعليقاته المثيرة للجدل.



وكان موسيفيني قد اعتذر لكينيا عام 2022 بعد أن هدد ابنه بغزوها في تغريدات عبر تويتر في حينها.