نحو 1.38 مليار دولار.. خسائر باهظة بسبب العدوان الإسرائيلي على لبنان

وأورد الطرفان في بيان مشترك أن نتائج "التقييم السريع للأضرار" بين تشرين الأول 2025 ونيسان 2026 أظهرت أن "إجمالي الأضرار المباشرة في المباني في جنوب لبنان يقدر بقرابة 1,38 مليار دولار أميركي"، كما "سُجِّل تدمير كامل لـ11,095 مبنى، مما أثر على 17,891 وحدة سكنية".
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