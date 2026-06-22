نحو 1.38 مليار دولار.. خسائر باهظة بسبب العدوان الإسرائيلي على لبنان

الوكيل الإخباري- قدر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمجلس الوطني للبحوث العلمية الاثنين، بأن قيمة الأضرار المباشرة التي لحقت بالأبنية في جنوب لبنان خلال الحرب الأخيرة بين حزب الله وإسرائيل بلغت 1,38 مليار دولار.

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