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نحو 1.38 مليار دولار.. خسائر باهظة بسبب العدوان الإسرائيلي على لبنان

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أرشيفية
 
الإثنين، 22-06-2026 09:41 م

الوكيل الإخباري- قدر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمجلس الوطني للبحوث العلمية الاثنين، بأن قيمة الأضرار المباشرة التي لحقت بالأبنية في جنوب لبنان خلال الحرب الأخيرة بين حزب الله وإسرائيل بلغت 1,38 مليار دولار.

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وأورد الطرفان في بيان مشترك أن نتائج "التقييم السريع للأضرار" بين تشرين الأول 2025 ونيسان 2026 أظهرت أن "إجمالي الأضرار المباشرة في المباني في جنوب لبنان يقدر بقرابة 1,38 مليار دولار أميركي"، كما "سُجِّل تدمير كامل لـ11,095 مبنى، مما أثر على 17,891 وحدة سكنية".

 
 


gnews

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عربي ودولي نحو 1.38 مليار دولار.. خسائر باهظة بسبب العدوان الإسرائيلي على لبنان

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