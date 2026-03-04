نحو 100 ألف شخص فرّوا من طهران خلال اليومين الأولين لبدء الحرب

وأوضحت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في تقرير أن "عدد الأشخاص الذين غادروا طهران خلال اليومين اللذين أعقبا الضربات الإسرائيلية الأميركية بلغ مئة ألف".
