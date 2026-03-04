نحو 100 ألف شخص فرّوا من طهران خلال اليومين الأولين لبدء الحرب

الوكيل الإخباري- أفادت الأمم المتحدة، الأربعاء، بأن نحو 100 ألف شخص فرّوا من طهران خلال اليومين الأولين اللذين أعقبا بدء الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران السبت.

