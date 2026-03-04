الأربعاء 2026-03-04 11:49 م

نحو 100 ألف شخص فرّوا من طهران خلال اليومين الأولين لبدء الحرب

طائرات تابعة للبحرية الأميركية
الأربعاء، 04-03-2026 11:17 م

الوكيل الإخباري-   أفادت الأمم المتحدة، الأربعاء، بأن نحو 100 ألف شخص فرّوا من طهران خلال اليومين الأولين اللذين أعقبا بدء الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران السبت.

وأوضحت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في تقرير أن "عدد الأشخاص الذين غادروا طهران خلال اليومين اللذين أعقبا الضربات الإسرائيلية الأميركية بلغ مئة ألف".

 
 


