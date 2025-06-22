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نحو 20 شخصًا عالقون تحت الأنقاض جنوب تل أبيب

بحث عن عالقين تحت أنقاض مبنى في إسرائيل - أرشيفية
بحث عن عالقين تحت أنقاض مبنى في إسرائيل - أرشيفية
 
الأحد، 22-06-2025 08:47 ص
الوكيل الإخباري-  أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم، أن نحو 20 شخصًا لا يزالون عالقين تحت الأنقاض في موقع تعرض لإصابة مباشرة بصاروخ في مدينة نس تسيونا جنوب تل أبيب، وذلك في أعقاب الهجوم الصاروخي الإيراني واسع النطاق.اضافة اعلان


وتواصل فرق الإنقاذ والطوارئ عمليات البحث والإنقاذ وسط أنقاض المبنى المتضرر، في وقت أُعلنت فيه حالة الطوارئ في المنطقة، وسط مخاوف من ارتفاع عدد الإصابات.

ويُعد هذا التطور من أخطر نتائج الهجوم الذي استهدف وسط إسرائيل، وتحديدًا منطقة تل أبيب الكبرى، حيث تسببت عدة صواريخ بأضرار جسيمة في مواقع مدنية وسكنية.
 
gnews

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