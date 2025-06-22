نحو 20 شخصًا عالقون تحت الأنقاض جنوب تل أبيب

وتواصل فرق الإنقاذ والطوارئ عمليات البحث والإنقاذ وسط أنقاض المبنى المتضرر، في وقت أُعلنت فيه حالة الطوارئ في المنطقة، وسط مخاوف من ارتفاع عدد الإصابات.
ويُعد هذا التطور من أخطر نتائج الهجوم الذي استهدف وسط إسرائيل، وتحديدًا منطقة تل أبيب الكبرى، حيث تسببت عدة صواريخ بأضرار جسيمة في مواقع مدنية وسكنية.
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