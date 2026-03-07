نحو 300 قتيل حصيلة الغارات الإسرائيلية على لبنان منذ بدء الحرب

05:00 م

الوكيل الإخباري- قتل نحو 300 شخص جراء الغارات الإسرائيلية المتواصلة على لبنان منذ بداية الحرب مع حزب الله الاثنين الماضي، بحسب تعداد لوزارة الصحة اللبنانية السبت.





وقالت وزارة الصحة في بيان إن "حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ فجر الاثنين 2 آذار حتى بعد ظهر السبت 7 آذار ارتفعت إلى 294 شهيدا و1023 جريحا".



وأحصت وزارة الصحة اللبنانية السبت مقتل 41 شخصا جراء الغارات الإسرائيلية على شرق لبنان، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ إنزال كان هدفه استعادة رفات الطيار رون آراد المفقود منذ العام 1986، من دون العثور على أي أدلة.



وأوردت الوزارة في بيان أن "سلسلة الغارات التي شنها العدو الإسرائيلي على بلدة النبي شيت والبلدات المحيطة في قضاء بعلبك، أسفرت في حصيلة إجمالية عن استشهاد 41 مواطنا وإصابة 40 آخرين بجروح"، بعد حصيلة أولية أفادت بمقتل 16 شخصا.



كما أحصت الوزارة مقتل 6 أشخاص بينهم أربعة أطفال جراء غارة إسرائيلية على بلدة شمسطار في شرق لبنان، منفصلة عن سلسلة الضربات التي شنّتها خلال عملية إنزال في المنطقة ذاتها.





