 
الخميس 2025-02-06 12:00 م
 

نحو 40 ألف موظف حكومي أمريكي وافقوا على الاستقالة

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أرشيفية
الخميس، 06-02-2025 10:33 ص

الوكيل الإخباري- نقلت شبكة CNN التلفزيونية، عن مصدر في البيت الأبيض، أن 40 ألف موظف حكومي على الأقل، قبلوا عرض إدارة الرئيس دونالد ترامب بالاستقالة طوعا مع الحصول على تعويض لمدة ثمانية أشهر.

في نهاية يناير الماضي، أفادت شبكة NBC بأن إدارة ترامب عرضت على الموظفين الحكوميين الحصول على تعويضات مالية لمدة ثمانية أشهر في حال الموافقة على الاستقالة طواعية.

ومن المتوقع أن يتبنى هذا العرض ما يصل إلى 10% من الموظفين الفيدراليين، مما سيوفر مليارات الدولارات للحكومة الأمريكية.

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وقال مسؤول كبير في الإدارة، إنه من المتوقع أن يتم تسريح ما بين 5% إلى 10% من الموظفين الفيدراليين.


وخلال ذلك ذكرت شبكة  NBC، نقلا عن مسؤولين في وزارة التعليم، أن السلطات تستطيع فسخ الاتفاق من جانب واحد، وستتم في نص الاتفاق الإشارة إلى أن الموظف المستقيل سيتنازل عن كل المطالبات القانونية المحتملة.


يوم الثلاثاء الماضي، أفادت وكالة بلومبرغ نقلا عن مصدر مطلع، بأن أكثر من 20 ألف موظف حكومي وافقوا على الاستقالة.


وفي نفس اليوم، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الثلاثاء أن جميع موظفي وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA تلقوا عرضا بالاستقالة الطوعية مقابل الحصول على تعويض مالي يعادل رواتب 8 أشهر.

 

RT

 
gnews

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