نزوح أكثر من 450 ألف شخص في لبنان منذ بدء الحرب بين حزب الله وإسرائيل

وتشن إسرائيل والولايات المتحدة ضربات جوية على إيران منذ السبت 28 شباط، أدت إلى مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، ومنذ ذلك الحين تردّ طهران بضرب إسرائيل ودول في المنطقة بصواريخ وطائرات مسيّرة.
-
أخبار متعلقة
-
مقتل مقيم آسيوي إثر سقوط حطام اعتراض جوي في دبي
-
حزب الله يعلن استهداف قاعدة عسكرية إسرائيلية قرب تل أبيب "بصاروخ نوعي"
-
استهداف السفارة الأميركية في بغداد بصواريخ كاتيوشا
-
قرابة 150 إيرانيا بينهم دبلوماسيون غادروا لبنان السبت
-
شهداء عسكريون ومدنيون في غارات إسرائيلية على لبنان
-
إصابة جنديين إسرائيليين بنيران مضادة للدروع في جنوب لبنان
-
الحرس الوطني الكويتي يعلن إسقاط طائرة مسيرة
-
الخارجية اللبنانية تدين استهداف قوات اليونيفيل في جنوب لبنان