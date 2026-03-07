السبت 2026-03-07 10:47 م

نزوح أكثر من 450 ألف شخص في لبنان منذ بدء الحرب بين حزب الله وإسرائيل

لبنان يحظر النشاطات العسكرية لحزب الله ويلزمه بتسليم سلاحه
الوكيل الإخباري-   أعلن لبنان، السبت، عن نزوح أكثر من 450 ألف شخص منذ بدء الحرب بين حزب الله وإسرائيل.

وتشن إسرائيل والولايات المتحدة ضربات جوية على إيران منذ السبت 28 شباط، أدت إلى مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، ومنذ ذلك الحين تردّ طهران بضرب إسرائيل ودول في المنطقة بصواريخ وطائرات مسيّرة.

 
 


