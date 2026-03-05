نزوح في بيروت بعد تحذيرات إسرائيلية بإخلاء الضاحية الجنوبية

الوكيل الإخباري- تشهد العاصمة اللبنانية بيروت وضواحيها حالة من الهلع بعد التحذيرات الإسرائيلية إلى سكان الضاحية الجنوبية بإخلائها على الفور.

وقال مصدر أمني لبناني إن طرقات بيروت وضواحيها تحوّلت إلى مرآب سيارات، إثر النزوح الكثيف للسكان، حيث تعطلت حركة السير فيها نهائيا.



وأضاف أن ما يتداول حول تعطل حركة الطيران في مطار بيروت غير دقيق، مؤكدا أن حركة الطيران تسير بشكل طبيعي حتى هذه اللحظة.