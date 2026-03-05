الخميس 2026-03-05 09:49 م

نزوح في بيروت بعد تحذيرات إسرائيلية بإخلاء الضاحية الجنوبية

ل
جانب من النزوح
 
الخميس، 05-03-2026 08:59 م

الوكيل الإخباري- تشهد العاصمة اللبنانية بيروت وضواحيها حالة من الهلع بعد التحذيرات الإسرائيلية إلى سكان الضاحية الجنوبية بإخلائها على الفور.

وقال مصدر أمني لبناني إن طرقات بيروت وضواحيها تحوّلت إلى مرآب سيارات، إثر النزوح الكثيف للسكان، حيث تعطلت حركة السير فيها نهائيا.


وأضاف أن ما يتداول حول تعطل حركة الطيران في مطار بيروت غير دقيق، مؤكدا أن حركة الطيران تسير بشكل طبيعي حتى هذه اللحظة.


وأعلنت الرئاسة اللبنانية في بيان، إن الرئيس جوزاف عون طلب من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التدخل لعدم استهداف الضاحية الجنوبية بعد تهديدات الجيش الإسرائيلي لسكانها، كما طلب منه العمل على وقف إطلاق النار بأقصى سرعة ممكنة.

 
 


