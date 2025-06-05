الخميس 2025-06-05 11:08 م
 

نزوح كثيف لسكان في الضاحية الجنوبية لبيروت بعد الإنذار الإسرائيلي

ارشيفية
ارشيفية
 
الخميس، 05-06-2025 11:01 م
الوكيل الإخباري-   شهدت شوارع الضاحية الجنوبية لبيروت مساء الخميس ازدحام سير خانقا، وذلك بعد إنذار قوات الاحتلال الإسرائيلي سكان عدد من أحيائها بوجوب إخلائها قبل شنّه ضربات ضد "منشآت تابعة لحزب الله".اضافة اعلان


ونقلت وكالة فرانس برس عن مصورها، أن حركة نزوح كثيف للسكان، ترافقت مع إطلاق نيران في الهواء لتحذير السكان بوجوب مغادرة المنطقة، وهو ما قام به كثيرون.

من جهتها، أوردت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية بأنّ سلاح الجو الإسرائيلي "شنّ غارات تحذيربة على الضاحية".
 
gnews

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