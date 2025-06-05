نزوح كثيف لسكان في الضاحية الجنوبية لبيروت بعد الإنذار الإسرائيلي

ونقلت وكالة فرانس برس عن مصورها، أن حركة نزوح كثيف للسكان، ترافقت مع إطلاق نيران في الهواء لتحذير السكان بوجوب مغادرة المنطقة، وهو ما قام به كثيرون.
من جهتها، أوردت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية بأنّ سلاح الجو الإسرائيلي "شنّ غارات تحذيربة على الضاحية".
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