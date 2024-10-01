نزوح ليلي تشهده لبنان بعد تهديدات إسرائيلية

كذلك يواصل الجيش الإسرائيلي قصفه بالقذائف المدفعية والفوسفورية وقذائف الدبابات على مناطق عدة في الجنوب، تمتد من سهل الخيام غربا، وصولا إلى مرتفعات كفرشوبا وشبعا شرقا مع رصد تحرك للآليات الإسرائيلية عند الجانب المقابل للحدود اللبنانية في ظل تحليق للطيران الحربي والمسيّر.
وأضاف "أن مقاتلات إسرائيلية تلقي بالونات حرارية في أجواء مدينتي صيدا وصور".
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