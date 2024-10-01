نزوح ليلي تشهده لبنان بعد تهديدات إسرائيلية

الوكيل الإخباري- تشهد العاصمة اللبنانية بيروت ليلا حركة نزوح جديدة من الضاحية الجنوبية لبيروت، على وقع التهديدات الإسرائيلية لسكان الليلكي والمريجة وحارة حريك بإخلائها فورا.

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كذلك يواصل الجيش الإسرائيلي قصفه بالقذائف المدفعية والفوسفورية وقذائف الدبابات على مناطق عدة في الجنوب، تمتد من سهل الخيام غربا، وصولا إلى مرتفعات كفرشوبا وشبعا شرقا مع رصد تحرك للآليات الإسرائيلية عند الجانب المقابل للحدود اللبنانية في ظل تحليق للطيران الحربي والمسيّر.