نزول متعثر يعيد الجدل حول صحة ترامب في ولايته الثانية - فيديو

ترامب
ترامب
الإثنين، 22-12-2025 10:01 ص

الوكيل الإخباري-   أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موجة جديدة من التكهنات حول حالته الصحية، بعد ظهوره في فيديو وهو ينزل بشكل غير متزن على درج طائرة الرئاسة، خلال وصوله إلى مطار بالم بيتش يوم السبت.

ويظهر الفيديو، الذي نشره ناشط مؤيد لحركة "ماغا" بول فيلاريل على مواقع التواصل، الرئيس البالغ من العمر 79 عاما وهو يقف عند باب الطائرة، ثم يضرب ساقه اليمنى ثلاث مرات بيده اليمنى قبل أن يبدأ النزول. وبعد ذلك، يتقدم ببطء شديد على الدرج ممسكا بالدرابزين بقوة، ليستغرق نحو 18 ثانية للوصول إلى أسفل السلم القصير.

 

وبعد نزوله، يستقل ترامب سيارة الرئاسة المدرعة المعروفة باسم "ذا بيست"، حيث شوهد من خلال النافذة وهو يتناول مشروبا باردا، فيما أفادت التقارير أنه يقضي عطلة عيد الميلاد في منتجعه مار إيه لاغو.

ويذكر أن ترامب سبق أن ظهر في مقطع مصور وهو يتعثر على درج طائرة الرئاسة خلال زيارة إلى ولاية نيوجيرسي في يونيو الماضي، وقد تحدث في أكثر من مناسبة عن حرصه الشديد أثناء النزول على السلالم، مشيرا إلى أنه لا يريد تكرار المواقف التي تعرض لها سلفه جو بايدن.

وفي سبتمبر الماضي، قال ترامب خلال كلمة أمام كبار جنرالات الجيش الأمريكي إنه يتعامل بحذر شديد عند النزول على الدرج، موضحا أنه يفضل النزول ببطء لتجنب السقوط.

وبعد أيام، عاد للحديث عن الأمر نفسه خلال خطاب ألقاه أمام بحارة البحرية، منتقدا بايدن ومعتبرا أن فرصه في النزول الآمن على السلالم لم تكن جيدة، مضيفا أنه بدوره قد يسقط يوما ما، ولذلك يحرص على التمهل.

 

 
 


