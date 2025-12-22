نزول متعثر يعيد الجدل حول صحة ترامب في ولايته الثانية - فيديو

ويذكر أن ترامب سبق أن ظهر في مقطع مصور وهو يتعثر على درج طائرة الرئاسة خلال زيارة إلى ولاية نيوجيرسي في يونيو الماضي، وقد تحدث في أكثر من مناسبة عن حرصه الشديد أثناء النزول على السلالم، مشيرا إلى أنه لا يريد تكرار المواقف التي تعرض لها سلفه جو بايدن.
وفي سبتمبر الماضي، قال ترامب خلال كلمة أمام كبار جنرالات الجيش الأمريكي إنه يتعامل بحذر شديد عند النزول على الدرج، موضحا أنه يفضل النزول ببطء لتجنب السقوط.
وبعد أيام، عاد للحديث عن الأمر نفسه خلال خطاب ألقاه أمام بحارة البحرية، منتقدا بايدن ومعتبرا أن فرصه في النزول الآمن على السلالم لم تكن جيدة، مضيفا أنه بدوره قد يسقط يوما ما، ولذلك يحرص على التمهل.
-
