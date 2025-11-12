نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية في العراق تتجاوز 55%

12:34 ص

الوكيل الإخباري- تجاوزت نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية في العراق 55%، حسبما أعلنت مساء الثلاثاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وذلك في زيادة ملحوظة عن النسبة المسجلة في الاقتراع الأخير في عام 2021. اضافة اعلان





وأوردت المفوضية في بيان: "أن عدد المصوتين الكلّي ليومَي الاقتراع العام والخاص قد بلغ تقريبا 12,003,143 من أصل 21,404,291 ناخبا، وعليه فإن نسبة التصويت تتجاوز 55%".



وبهذا تزيد نسبة المشاركة كثيرا عن نسبة 41 % المسجّلة في الانتخابات الأخيرة عام 2021.



