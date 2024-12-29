نسف للمنازل وانتشال شهداء جنوبي لبنان

من جهة أخرى، قالت الوكالة اللبنانية إن فرق الدفاع المدني انتشلت 5 شهداء من بلدة الخيام الني انسحب منها الجيش الإسرائيلي مؤخرا.
-
أخبار متعلقة
-
الشرع: سنعلن في مؤتمر الحوار الوطني حل هيئة تحرير الشام
-
ارتفاع عدد ضحايا تحطم الطائرة الكورية إلى 179 شخصا
-
تحطم طائرة إماراتية خفيفة ومصرع قائدها ومرافقه
-
شهداء بقصف إسرائيلي على ريف دمشق
-
"طيور الأسد".. وثائق تكشف كيف تغلغلت المخابرات في سوريا ؟
-
الأمن الروسي يعتقل مواطناً روسيا بتهمة الخيانة الوطنية
-
الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يرفض المثول للاستجواب للمرة الثالثة
-
120 قتيلاً في اشتباكات عنيفة بين قسد وفصائل موالية لتركيا