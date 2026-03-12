الخميس 2026-03-12 10:19 ص

نشرة أمنية أميركية حذرت من احتمال تنفيذ إيران هجمات في كاليفورنيا

الوكيل الإخباري-   حذّر مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي)، في نشرة أمنية، الشهر الماضي وكالات إنفاذ القانون من احتمال أن تحاول طهران الرد على أي ضربات أميركية على إيران بشن هجمات مباغتة بطائرات مسيّرة في كاليفورنيا.اضافة اعلان


وأصدر مكتب التحقيقات الاتحادي هذا التحذير السري من خلال مركز الاستخبارات الإقليمي المشترك في لوس أنجلوس متعدد الوكالات، وظهر للعلن أمس الأربعاء مع دخول الحرب التي بدأت في 28 شباط بقصف أميركي وإسرائيلي مكثف على إيران يومها الثاني عشر.

وشنّت طهران هجمات على إسرائيل ودول بالخليج ردا على الغارات الأميركية والإسرائيلية التي أسفرت عن مقتل مسؤولين إيرانيين بارزين، من بينهم الزعيم الأعلى للبلاد علي خامنئي.

وقبل أن تذيع شبكة إيه.بي.سي نيوز التقارير عن النشرة الأمنية، قلل الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تصريحات للصحفيين في البيت الأبيض من احتمال شن إيران هجمات على الأراضي الأميركية.

وقال حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم إن لا معلومات لديه عن "تهديدات وشيكة" تتعرض لها الولاية.

ولم تكن النسخة غير السرية من النشرة الأمنية التي اطلعت عليها رويترز مؤرخة. لكن صياغة النص تشير إلى أنها صدرت قبل اندلاع الحرب وأن احتمال شن إيران لهجمات انتقامية على الأراضي الأميركية كان في الاعتبار بالفعل.
 
 


