نشطاء يطالبون بإنهاء "الإبادة الجماعية" في غزة قبل الانتخابات الرئاسية

وردد المشاركون في المسيرة الهتافات المنددة بالانحياز الأميركي للاحتلال الإسرائيلي منها: "عدم التصويت في الانتخابات الرئاسية للإبادة الجماعية" في إشارة إلى الدعم اللامحدود الذي قدمته الإدارة الأمريكية الحالية لدولة الاحتلال في المجالين العسكري والمالي ما أطال عمر الحرب وقتل المزيد من الأبرياء.
وتأتي المظاهرات في ظل إعلان آلاف النشطاء وأبناء الجاليات العربية والإسلامية مقاطعتهم للتصويت للمرشحين الديمقراطي والجمهوري، والتوجه للتصويت لمرشحة حزب الخضر جيل ستاين الرافضة للحرب على غزة والداعمة للحقوق الفلسطينية.
وفا
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