 
الأحد 2024-11-03 10:51 ص
 

نشطاء يطالبون بإنهاء "الإبادة الجماعية" في غزة قبل الانتخابات الرئاسية

جانب من المسيرات الكبيرة في أمريكا لنصرة غزة
جانب من المسيرات الكبيرة في أمريكا لنصرة غزة
الأحد، 03-11-2024 09:39 ص
الوكيل الإخباري-   طالب الآلاف من النشطاء خلال مسيرات جماهيرية في عدة مدن أمريكية، بضرورة وقف "الإبادة الجماعية" في قطاع غزة، قبل الانتخابات الرئاسية المقررة يوم الثلاثاء المقبل، في ظل ارتفاع مجازر الاحتلال بحق الأبرياء.اضافة اعلان


وردد المشاركون في المسيرة الهتافات المنددة بالانحياز الأميركي للاحتلال الإسرائيلي منها: "عدم التصويت في الانتخابات الرئاسية للإبادة الجماعية" في إشارة إلى الدعم اللامحدود الذي قدمته الإدارة الأمريكية الحالية لدولة الاحتلال في المجالين العسكري والمالي ما أطال عمر الحرب وقتل المزيد من الأبرياء.

وتأتي المظاهرات في ظل إعلان آلاف النشطاء وأبناء الجاليات العربية والإسلامية مقاطعتهم للتصويت للمرشحين الديمقراطي والجمهوري، والتوجه للتصويت لمرشحة حزب الخضر جيل ستاين الرافضة للحرب على غزة والداعمة للحقوق الفلسطينية.

وفا
 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

أخبار محلية تعرف على أسعار الخضار في السوق المركزي الأحد

ته

أخبار الشركات كابيتال بنك يعزز مسيرته في دعم التعليم ويرعى منتدى أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين

ناخبون يتحضرون للإدلاء بأصواتهم

عربي ودولي انطلاق الجولة الثانية لانتخابات رئيس مولدوفا

ارشيفية

عربي ودولي سلسلة غارات للاحتلال تستهدف بلدات في جنوب لبنان

تعبيرية

طب وصحة بعد تحذيرات من الزئبق.. ما الكمية الآمنة لتناول التونة المعلبة؟

بؤا

أخبار الشركات بنك الإسكان يحقق أرباحاً صافية بمبلغ 118.9 مليون دينار خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024

جانب من المسيرات الكبيرة في أمريكا لنصرة غزة

عربي ودولي نشطاء يطالبون بإنهاء "الإبادة الجماعية" في غزة قبل الانتخابات الرئاسية

أرشيفية

عربي ودولي روسيا تختبر تكنولوجيا الاستفادة من أقمار صناعية قديمة تركها الناتو في الفضاء



 


الأكثر مشاهدة