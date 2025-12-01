نصري عصفورة يتصدر انتخابات الرئاسة في هندوراس

يبلغ عصفورة من العمر 67 عاما وهو رئيس بلدية تيجوسيجالبا السابق والمرشح المدعوم من الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
ويقضي آخر رئيس ينتمي للحزب الوطني المحافظ وهو خوان أورلاندو هيرنانديز عقوبة السجن في الولايات المتحدة بتهمة الاتجار بالمخدرات.
وأي مرشح يفوز بأغلبية بسيطة سيحكم هندوراس خلال الفترة بين عامي 2026 و2030.
