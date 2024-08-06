نصر الله: إسرائيل لم تعد قوية كما كانت

الوكيل الإخباري- قال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله إن العدو الإسرائيلي قد يلجأ لخرق جدار الصوت بطائراته خلال مراسم التأبين الحالية للقائد العسكري في حزب الله فؤاد شكر، وذلك من أجل ترويع الحضور.



جاء ذلك في مستهل كلمة له في حفل تأبين القائد العسكري بالحزب فؤاد شكر، الذي اغتالته إسرائيل الذي اغتالته إسرائيل خلال غارة لها على ضاحية بيروت الجنوبية قبل أكثر من أسبوع.



وفي ما يلي أبرز تصريحات نصر الله خلال تلك الكلمة:



نعترف بأن خسارتنا كبيرة جدا باستشهاد فؤاد شكر، لكن هذا لا يهزنا على الإطلاق ولا يجعلنا نتوقف عن مواصلة مواجهة إسرائيل.



استشهاد القائد إسماعيل هنية خسارة كبيرة للمقاومة الفلسطينية وللشعب الفلسطيني.



استشهاد القائد إسماعيل هنية لم يضعف المقاومة الفلسطينية.



نتنياهو لا يرغب في وقف إطلاق النار أو وقف الحرب.



نتنياهو يصر على عدم وقف الحرب على غزة مهما كانت الصفقات المقترحة.



هناك شبه إجماع إسرائيلي على رفض إقامة دولة فلسطينية.



الإسرائيلي يرفض إقامة دولة فلسطينية حتى ولو في غزة.



مشروع نتنياهو في غزة هو اقتلاع أهلها وتهجيرهم نحو مصر أو إلى مكان آخر.



مشروع إسرائيل في الضفة الغربية هو توسيع الاستيطان وتهجير الفلسطينيين تمهيدا لضم الضفة.



تم احتواء منظمة التحرير بعد اتفاق أوسلو، وحديث أميركا عن حل الدولتين هو نفاق وتضليل.



إسرائيل لم تعد قوية كما كانت وهيبتها وإمكانات دفاعها لم تعد كما كانت.



حديث الولايات المتحدة الأميركية عن دولة فلسطينية هو كذب ونفاق.



إسرائيل تستعين بأميركا والدول الغربية لتوفير الحماية لها لأنها عاجزة عن حماية نفسها.



إسرائيل خائفة من الرد الإيراني وتستنجد بالولايات المتحدة الأميركية ودول غربية.