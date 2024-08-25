نصر الله: الهدف الأساسي للعملية قاعدة غليلوت التي تضم وحدة 8200

وتابع، "قررنا استهداف القواعد والثكنات في الجليل والجولان بصواريخ كاتيوشا"، مضيفا أن القرار كان إطلاق 300 صاروخ كاتيوشا لإشغال القبة الحديدية لعدة دقائق حتى تعبر المسيرات.
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