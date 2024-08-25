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نصر الله: الهدف الأساسي للعملية قاعدة غليلوت التي تضم وحدة 8200

حسن نصر الله
حسن نصر الله
الأحد، 25-08-2024 07:11 م

الوكيل الإخباري-   قال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، إنه تم تحديد الهدف للعملية في عمق الاحتلال الإسرائيلي وهي قاعدة "غليلوت"، وإن القاعدة  للمخابرات العسكرية الإسرائيلية المسماة شعبة أمان وتضم "الوحدة 8200"، وهي تبعد عن حدود لبنان 110 كلم، وتبعد عن حدود مدينة تل أبيب 1500 متر.

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 وأضاف نصر الله اليوم الأحد، في كلمة مباشرة عقب التصعيد العسكري مع الاحتلال، أن الهدف هو قاعدة المخابرات العسكرية في غليلوت، واستهداف عدد من المواقع والثكنات في الجليل والجولان، وأنه تم إطلاق 340 صاروخ كاتيوشا على القواعد والثكنات الإسرائيلية.

وتابع، "قررنا استهداف القواعد والثكنات في الجليل والجولان بصواريخ كاتيوشا"، مضيفا أن القرار كان إطلاق 300 صاروخ كاتيوشا لإشغال القبة الحديدية لعدة دقائق حتى تعبر المسيرات.

 

 

 
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