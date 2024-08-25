نصر الله: الهدف الأساسي للعملية قاعدة غليلوت التي تضم وحدة 8200

الوكيل الإخباري- قال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، إنه تم تحديد الهدف للعملية في عمق الاحتلال الإسرائيلي وهي قاعدة "غليلوت"، وإن القاعدة للمخابرات العسكرية الإسرائيلية المسماة شعبة أمان وتضم "الوحدة 8200"، وهي تبعد عن حدود لبنان 110 كلم، وتبعد عن حدود مدينة تل أبيب 1500 متر.

اضافة اعلان