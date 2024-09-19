نصر الله: ما حدث إعلان حرب

05:46 م

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الوكيل الإخباري- قال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، اليوم الخميس، بانه ما حدث يومي الثلاثاء والأربعاء من تفجيرات للاجهزة اللاسلكية هو إعلان حرب من قبل العدو الصهيوني. اضافة اعلان





وتابع نصرالله ، انه ما جرى خلال اليومين الماضيين يستدعي تقييما وموقفا.



وأضاف نصرالله خلال كلمة ألقاها تعليقا على استهداف الاحتلال الصهيوني أجهزة الاتصال اللاسلكية في لبنان خلال اليومين السابقين، بان الحزب يتوجه إلى عوائل الشهداء بأحر التعازي لفقد الأحبة وأعلى التبريكات لحصول هؤلاء الأحبة على وسام الشهادة.