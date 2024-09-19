نصر الله: ما حدث إعلان حرب

وتابع نصرالله ، انه ما جرى خلال اليومين الماضيين يستدعي تقييما وموقفا.
وأضاف نصرالله خلال كلمة ألقاها تعليقا على استهداف الاحتلال الصهيوني أجهزة الاتصال اللاسلكية في لبنان خلال اليومين السابقين، بان الحزب يتوجه إلى عوائل الشهداء بأحر التعازي لفقد الأحبة وأعلى التبريكات لحصول هؤلاء الأحبة على وسام الشهادة.
-
أخبار متعلقة
-
هل علقت ألمانيا تراخيص تصدير الأسلحة لإسرائيل ؟
-
10 صواريخ تستهدف زرعيت بالجليل الأعلى
-
الدفاع الروسية: تحرير بلدة جديدة في دونيتسك وإصابة مركز اتصالات للاستخبارات الأوكرانية
-
البرلمان الأوكراني يغير أسماء 327 بلدة
-
تحذيرات في مصر قبل انطلاق موسم العمرة
-
وسائل إعلام لبنانية: القبض على عميل لإسرائيل
-
الصحة اللبنانية: 32 شهيدا وآلاف الجرحى حصيلة الانفجارات
-
أمير الكويت يصحح لمسؤولة نطقها الخاطئ لاسم منطقة (فيديو)