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نصف مليون متضرر من فيضانات اليمن

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السبت، 07-09-2024 01:52 م

الوكيل الإخباري-   تضرر أكثر من نصف مليون يمني جراء المنخفض الجوي الذي ضرب البلاد منذ عدة أسابيع، وفاقم الأزمة الإنسانية في جميع نواحي الحياة في البلاد، وفق بيان أممي حديث.

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وأعلنت المنظمة الدولية للهجرة، التابعة للأمم المتحدة، في بيان لها، يوم الجمعة، الحاجة الماسّة للحصول على الدعم المالي والتمويل الإضافي المناسب، لتمكينها من تقديم المساعدات لإنقاذ أرواح مئات آلاف اليمنيين.


وجاء في البيان الذي أورده حساب أخبار الأمم المتحدة على منصة إكس: "أطلقت المنظمة الدولية للهجرة نداء للحصول على 13.3 مليون دولار، لتقديم مساعدات عاجلة منقذة للأرواح، في أعقاب الفيضانات الشديدة والعواصف العاتية التي أثّرت على نحو (562) ألف شخص في اليمن".

 

 

 
gnews

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