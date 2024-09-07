نصف مليون متضرر من فيضانات اليمن

الوكيل الإخباري- تضرر أكثر من نصف مليون يمني جراء المنخفض الجوي الذي ضرب البلاد منذ عدة أسابيع، وفاقم الأزمة الإنسانية في جميع نواحي الحياة في البلاد، وفق بيان أممي حديث.

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وأعلنت المنظمة الدولية للهجرة، التابعة للأمم المتحدة، في بيان لها، يوم الجمعة، الحاجة الماسّة للحصول على الدعم المالي والتمويل الإضافي المناسب، لتمكينها من تقديم المساعدات لإنقاذ أرواح مئات آلاف اليمنيين.