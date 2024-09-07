نصف مليون متضرر من فيضانات اليمن

وأعلنت المنظمة الدولية للهجرة، التابعة للأمم المتحدة، في بيان لها، يوم الجمعة، الحاجة الماسّة للحصول على الدعم المالي والتمويل الإضافي المناسب، لتمكينها من تقديم المساعدات لإنقاذ أرواح مئات آلاف اليمنيين.
وجاء في البيان الذي أورده حساب أخبار الأمم المتحدة على منصة إكس: "أطلقت المنظمة الدولية للهجرة نداء للحصول على 13.3 مليون دولار، لتقديم مساعدات عاجلة منقذة للأرواح، في أعقاب الفيضانات الشديدة والعواصف العاتية التي أثّرت على نحو (562) ألف شخص في اليمن".
-
أخبار متعلقة
-
إذاعة جيش الاحتلال: إصابة مباشرة لمنزل بصاروخ أطلق من لبنان
-
"واشنطن بوست": زيلينسكي أصيب بخيبة أمل كبيرة بعد اجتماع "الناتو"
-
الدفاع الروسية: تحرير بلدة جديدة في دونيتسك
-
ميلوني: دعم الغرب لأوكرانيا يخلق طريقا مسدودا لتنظيم مفاوضات السلام
-
خفر السواحل الليبي يعترض 64 مهاجرا في طريقهم إلى أوروبا
-
فيضانات غرب أفريقيا تتسبب في نزوح 950 ألف شخص
-
نظام طوارئ بسبب حريق وانفجارات بعد سقوط مسيرة في روسيا
-
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي بالجليل الأعلى