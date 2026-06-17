نص مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران

الوكيل الإخباري- دعت مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، طهران إلى فتح مضيق هرمز، والولايات المتحدة إلى رفع حصارها، وإطلاق مفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني لمدة 60 يوما، وإعفاء إيران من بعض العقوبات لتمكينها من بيع النفط خلال هذه الفترة، كما تتضمن حوافز اقتصادية ضخمة في حال توقيع إيران اتفاقا نوويا نهائيا.

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وتاليا نص مذكرة التفاهم:



1. تعلن الولايات المتحدة وإيران وحلفاؤهما في الحرب الحالية، من خلال توقيع هذه المذكرة، الإنهاء الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان، وتتعهدان من الآن فصاعدا بعدم الشروع في أي حرب أو عملية عسكرية ضد بعضهما البعض، والامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها، وضمان وحدة أراضي لبنان وسيادته. وسيؤكد الاتفاق النهائي الإنهاء الدائم للحرب على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان، إضافة إلى أحكام أخرى واردة في هذه الفقرة.



2. تتعهد الولايات المتحدة وإيران باحترام سيادة كل منهما ووحدة أراضيها، والامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية للطرف الآخر.



3. تلتزم الولايات المتحدة وإيران بالتفاوض والتوصل إلى اتفاق نهائي خلال مدة أقصاها 60 يوما، قابلة للتمديد بموافقة متبادلة.



4. فور توقيع هذه المذكرة، ستبدأ الولايات المتحدة بإزالة حصارها البحري وأي اضطرابات أو عوائق تفرضها على إيران، على أن تنهي الحصار البحري بالكامل خلال 30 يوما. وخلال هذه الفترة، ستكون حركة السفن متناسبة مع مستويات الحركة التي كانت قائمة قبل الحرب والتي ستعمل إيران على استعادتها. كما تتعهد الولايات المتحدة بسحب قواتها من محيط الجمهورية الإسلامية الإيرانية خلال 30 يوما من توقيع الاتفاق النهائي.



5. عند توقيع هذه المذكرة، ستبذل إيران أقصى جهودها لضمان المرور الآمن للسفن التجارية من الخليج العربي إلى بحر عمان وبالعكس، من دون رسوم ولمدة 60 يوما فقط. وستبدأ حركة السفن التجارية فورا، ومع الأخذ في الاعتبار الحاجة إلى إزالة العوائق التقنية والعسكرية وإزالة الألغام من قبل إيران، ستُستكمل العودة الكاملة للحركة خلال 30 يوما. كما ستجري إيران حوارا مع سلطنة عُمان لتحديد آلية الإدارة المستقبلية والخدمات البحرية في مضيق هرمز، بالتشاور مع الدول المطلة الأخرى على الخليج العربي، بما يتوافق مع القانون الدولي الساري والحقوق السيادية للدول الساحلية المطلة على المضيق.



6. تتعهد الولايات المتحدة، بالتعاون مع شركائها الإقليميين، بوضع خطة نهائية ومتفق عليها بقيمة لا تقل عن 300 مليار دولار لإعادة إعمار إيران وتنميتها اقتصاديا. وسيتم استكمال آلية تنفيذ هذه الخطة ضمن الاتفاق النهائي خلال 60 يوما. كما ستمنح الولايات المتحدة جميع التراخيص والإعفاءات والأذونات اللازمة لإتمام المعاملات المالية ذات الصلة.



7. تتعهد الولايات المتحدة بإنهاء جميع أنواع العقوبات المفروضة على إيران، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن الدولي، وقرارات مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وجميع العقوبات الأميركية الأحادية، الأساسية والثانوية، وفقا لجدول زمني متفق عليه ضمن الاتفاق النهائي. ويقر الطرفان بالأهمية البالغة لقضية رفع العقوبات ويعربان عن نيتهما معالجة هذه المسائل فورا خلال المفاوضات للتوصل إلى تفاهم مشترك بشأنها.



8. تؤكد إيران مجددا أنها لن تسعى إلى امتلاك أو تطوير أسلحة نووية. كما اتفقت الولايات المتحدة وإيران على معالجة مسألة المواد المخصبة المخزنة وفقا لآلية يتم الاتفاق عليها بشكل متبادل، وبما يتوافق مع الجدول الزمني الوارد في الفقرة السابعة، على أن يكون الحد الأدنى من الإجراءات هو خفض نسبة التخصيب داخل إيران وتحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. واتفق الطرفان أيضا على مناقشة قضية التخصيب وغيرها من المسائل المتعلقة بالاحتياجات النووية الإيرانية ضمن إطار مرض للطرفين يتم الاتفاق عليه في الاتفاق النهائي. وسيؤكد الاتفاق النهائي أحكام هذه الفقرة. كما يقر الطرفان بالأهمية البالغة للقضايا النووية المذكورة ويعربان عن عزمهما على معالجتها فورا خلال المفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاق مشترك بشأنها.



9. إلى حين التوصل إلى الاتفاق النهائي، توافق الولايات المتحدة وإيران على الحفاظ على الوضع القائم. وستحافظ إيران على الوضع الحالي لبرنامجها النووي، بينما تمتنع الولايات المتحدة عن فرض أي عقوبات جديدة أو نشر قوات إضافية في المنطقة.



10. تتعهد الولايات المتحدة بأنه فور توقيع هذه المذكرة وحتى إنهاء العقوبات، ستصدر وزارة الخزانة الأميركية إعفاءات تسمح بتصدير النفط الخام الإيراني والمنتجات النفطية ومشتقاتها، وجميع الخدمات المرتبطة بها، بما في ذلك المعاملات المصرفية والتأمين والنقل وغيرها.



11. تتعهد الولايات المتحدة بإتاحة الأموال والأصول الإيرانية المجمدة أو المقيدة للاستخدام الكامل فور بدء تنفيذ هذه المذكرة. كما سيتفق الطرفان على الإجراءات المتعلقة بالإفراج عن هذه الأموال خلال المفاوضات. وتُتاح هذه الأموال، سواء بقيت في حساباتها الأصلية أو تم تحويلها، للاستخدام الكامل في السداد لأي مستفيد نهائي يحدده البنك المركزي لإيران. كما تتعهد الولايات المتحدة بإصدار جميع التراخيص والتفويضات اللازمة لذلك.



12. تتفق الولايات المتحدة وإيران على إنشاء آلية تنفيذية لمراقبة التطبيق الناجح لهذه المذكرة والالتزام المستقبلي بالاتفاق النهائي.



13. بعد توقيع هذه المذكرة، ومع بدء تنفيذ الفقرات 1 و4 و5 و10 و11 واستمرار تنفيذها، تبدأ الولايات المتحدة الأميركية وإيران مفاوضات بشأن الاتفاق النهائي تقتصر على الفقرات الأخرى الواردة في المذكرة.