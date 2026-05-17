نظام صاروخي بريطاني مضاد للمسيرات في الشرق الأوسط

الوكيل الإخباري- أعلنت بريطانيا اليوم الأحد، أنها نشرت نظاما صاروخيا جديدا منخفض التكلفة في منطقة الشرق الأوسط، لحماية مواطنيها وشركائها الإقليميين من هجمات الطائرات المسيّرة.





وذكرت الحكومة البريطانية -في بيان- أن وزارة الدفاع عملت بسرعة مع القطاع الصناعي، سعيا لانتقال النظام الجديد من مرحلة الاختبار إلى النشر، في أقل من شهرين.



ويأتي إعلان لندن في إطار التصعيد الذي تشهده المنطقة جراء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، والتي لا يستبعد محللون نشوبها مجددا، في ظل تعثر المفاوضات بين واشنطن وطهران.



كما يأتي الإعلان بعد أسابيع من توقيع وزارة الدفاع البريطانية عقدا لشراء صواريخ "سكاي هامر" الاعتراضية، والمصممة لمواجهة مسيّرات "شاهد" الإيرانية.





