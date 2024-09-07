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نظام طوارئ بسبب حريق وانفجارات بعد سقوط مسيرة في روسيا

ارشيفية
ارشيفية
السبت، 07-09-2024 11:52 ص

الوكيل الإخباري-   أعلنت السلطات الروسية نظام طوارئ في منطقة أوستروغوجسكي بمقاطعة فورونيج، حيث اندلع حريق ووقعت انفجارات نتيجة سقوط حطام طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية.

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أفاد بذلك حاكم فورونيج ألكسندر غوسيف عبر "تلغرام" صباح اليوم السبت، مشيرا إلى أنه يجري إجلاء سكان أحد المراكز السكنية في المنطقة.

وأضاف الحاكم أنه حسب المعلومات الأولية، لا توجد هناك إصابات بين المدنيين.

وفي وقت سابق اليوم ذكر غوسيف أن أنظمة الدفاع الجوي المناوبة وقوات الحرب الإلكترونية في منطقة أوستروغوجسكي رصدت وحيدت طائرة مسيرة أوكرانية.

 
gnews

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