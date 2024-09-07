نظام طوارئ بسبب حريق وانفجارات بعد سقوط مسيرة في روسيا

الوكيل الإخباري- أعلنت السلطات الروسية نظام طوارئ في منطقة أوستروغوجسكي بمقاطعة فورونيج، حيث اندلع حريق ووقعت انفجارات نتيجة سقوط حطام طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية.

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