نظام طوارئ بسبب حريق وانفجارات بعد سقوط مسيرة في روسيا

وأضاف الحاكم أنه حسب المعلومات الأولية، لا توجد هناك إصابات بين المدنيين.
وفي وقت سابق اليوم ذكر غوسيف أن أنظمة الدفاع الجوي المناوبة وقوات الحرب الإلكترونية في منطقة أوستروغوجسكي رصدت وحيدت طائرة مسيرة أوكرانية.
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