"نعرف عنك كل شيء".. تفاصيل مكالمات الموساد لقادة إيران

الأربعاء، 18-03-2026 10:37 ص
الوكيل الإخباري-  كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، تفاصيل عن استهداف إسرائيل قادة إيرانيين، في خضم الحرب التي تقودها الولايات المتحدة على إيران منذ ما يقرب من 3 أسابيع.اضافة اعلان


وحسب الصحيفة، بدأ مسؤولون في الاستخبارات الإسرائيلية الاتصال بقادة أمنيين وعسكريين إيرانيين بشكل مباشر، مهددين إياهم وعائلاتهم بالاسم إن لم يتراجعوا في حال اندلاع احتجاجات.

وقالت "وول ستريت جورنال" إنها اطلعت على مضمون إحدى المكالمات بين عميل في جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد) وقائد شرطة إيراني رفيع المستوى.

ويُسمع في التسجيل صوت عميل الموساد يتحدث باللغة الفارسية قائلًا: "هل تسمعني؟ نحن نعرف كل شيء عنك. اسمك مُدرج على قائمتنا السوداء، ولدينا كل المعلومات عنك".

ويرد القائد الإيراني قائلًا: "حسنًا".

ثم يقول عميل الموساد: "اتصلت لأحذرك مسبقًا بضرورة الوقوف إلى جانب شعبك، وإن لم تفعل فسيكون مصيرك كمصير قائدك. هل تسمعني؟".

فيرد المسؤول الإيراني قائلًا: "يا أخي، أقسم أنني لست عدوك. أنا ميت لا محالة. أرجوك فقط تعال وساعدنا".

ويبدو أن إسرائيل تسعى من خلال هذه التهديدات إلى تفكيك النظام الإيراني من أسفله، بعد موجة اغتيالات طالت المسؤولين البارزين، وعلى رأسهم المرشد علي خامنئي، وآخرهم مستشاره علي لاريجاني.

وتكشف هذه التفاصيل عن مدى الاختراق الذي يشهده النظام الإيراني من جانب الاستخبارات الإسرائيلية، وهو ما أكدت عليه تقارير سابقة.

وفي السياق ذاته، كشفت "وول ستريت جورنال" تفاصيل اغتيال لاريجاني فجر الثلاثاء، مشيرة إلى أنه قُتل بضربة صاروخية استهدفت مقرًا سريًا على مشارف طهران، بعد معلومات عن اجتماعه مع مسؤولين آخرين.

وقال القادة الإسرائيليون والأميركيون في البداية إن الحرب مع إيران ستهيئ الظروف للإيرانيين لإسقاط نظامهم.

ومع مقتل آلاف من عناصر النظام، من كبار القادة إلى الجنود، يفيد إيرانيون أن حالة من الفوضى بدأت تتسلل إلى البلاد.

سكاي نيوز
 
 


أحدث الأخبار

انخفاض كبير ومفاجئ على أسعار الذهب في الأردن

اقتصاد محلي انخفاض كبير ومفاجئ على أسعار الذهب في الأردن

عطية: الملك يقوم بدور محوري في المنطقة والإصلاح نهج ثابت

شؤون برلمانية عطية: الملك يقوم بدور محوري في المنطقة والإصلاح نهج ثابت

يلعب الحذاء دورًا مهمًا في تنسيق إطلالة عيد الفطر، إذ يمكن أن يضيف لمسة أنيقة ويمنح المظهر طابعًا ينسجم مع أجواء الاحتفال، لذلك يُعد اختيار التصميم المناسب خطوة أساسية لإكمال اللوك بشكل متناسق. أحذية

المرأة والجمال أحذية الكعب العالي لإطلالة أنيقة في عيد الفطر

الخارجية النيابية تعزي كينيا وإثيوبيا بضحايا الكوارث الطبيعية وتؤكد تضامنها الكامل

شؤون برلمانية الخارجية النيابية تعزي كينيا وإثيوبيا بضحايا الكوارث الطبيعية وتؤكد تضامنها الكامل

صندوق المعونة الوطنية يبدأ صرف مستحقات المنتفعين قبل عيد الفطر

أخبار محلية صندوق المعونة الوطنية يبدأ صرف مستحقات المنتفعين قبل عيد الفطر

‏هل كان مشهد تيم حسن ورائد مشرف عن "باب الحارة" ارتجاليًا؟

فن ومشاهير ‏هل كان مشهد تيم حسن ورائد مشرف عن "باب الحارة" ارتجاليًا؟

يبلغ حجمه حوالي 1.6 ضعف حجم الأرض.. اكتشاف كوكب جديد "سائل"

منوعات يبلغ حجمه حوالي 1.6 ضعف حجم الأرض.. اكتشاف كوكب جديد "سائل"

التوت الأزرق البري.. جرعة يومية تحمي القلب وتحسّن الهضم

طب وصحة التوت الأزرق البري.. جرعة يومية تحمي القلب وتحسّن الهضم



 






الأكثر مشاهدة