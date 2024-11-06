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نعيم قاسم: مشروع نتنياهو تحويل لبنان إلى "ضفة غربية"

نعيم قاسم
نعيم قاسم
الأربعاء، 06-11-2024 05:03 م

الوكيل الإخباري-   أكد أمين عام "حزب الله" اللبناني نعيم قاسم، أن مشروع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هو "إنهاء وجود حزب الله واحتلال لبنان، على نحو شبيه بالضفة الغربية، وتغيير خارطة الشرق الأوسط".

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وقال قاسم، في خطاب بمناسبة مرور 40 يوما على اغتيال حسن نصر الله، إن خطوات مشروع نتنياهو من خلال الحرب على لبنان هي  إنهاء وجود حزب الله واحتلال لبنان ولو عن بعد، وجعل لبنان شبيها بالضفة الغربية إلى جانب العمل على خارطة الشرق الأوسط، وفق تعبيره.

 
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