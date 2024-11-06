نعيم قاسم: مشروع نتنياهو تحويل لبنان إلى "ضفة غربية"

الوكيل الإخباري- أكد أمين عام "حزب الله" اللبناني نعيم قاسم، أن مشروع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هو "إنهاء وجود حزب الله واحتلال لبنان، على نحو شبيه بالضفة الغربية، وتغيير خارطة الشرق الأوسط".

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