نقل الرئيس الصربي إلى مستشفى عسكري بعد عودته من الولايات المتحدة

وقال مكتب فوتشيتش "تم إدخاله إلى الأكاديمية الطبية العسكرية فور وصوله" إلى بلغراد، مضيفا أنه سيقدم تحديثا "في الوقت المناسب" بشأن صحة الرئيس بمجرد الحصول على "معلومات أكثر تفصيلا".
وكانت وسائل إعلام صربية قد تحدثت عن "وعكة" أجبرته على قطع زيارته إلى الولايات المتحدة التي كان من المقرر أن يلتقي خلالها مع الرئيس دونالد ترامب في فلوريدا.
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