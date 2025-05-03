السبت 2025-05-03 07:58 م
 

نقل الرئيس الصربي إلى مستشفى عسكري بعد عودته من الولايات المتحدة

الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش
الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش
 
السبت، 03-05-2025 07:31 م
الوكيل الإخباري-   أعلن مكتب الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش أنه نقل إلى مستشفى عسكري في بلغراد السبت بعد عودته من الولايات المتحدة، من دون توضيح السبب.اضافة اعلان


وقال مكتب فوتشيتش "تم إدخاله إلى الأكاديمية الطبية العسكرية فور وصوله" إلى بلغراد، مضيفا أنه سيقدم تحديثا "في الوقت المناسب" بشأن صحة الرئيس بمجرد الحصول على "معلومات أكثر تفصيلا".

وكانت وسائل إعلام صربية قد تحدثت عن "وعكة" أجبرته على قطع زيارته إلى الولايات المتحدة التي كان من المقرر أن يلتقي خلالها مع الرئيس دونالد ترامب في فلوريدا.
 
gnews

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