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نقل الرئيس الكوري الجنوبي يون إلى زنزانة انفرادية

يون سوك يول
يون سوك يول
الإثنين، 20-01-2025 09:59 ص

الوكيل الإخباري- أعلن في كوريا الجنوبية عن نقل الرئيس المحتجز يون سوك يول إلى زنزانة انفرادية بالجناح العام لمركز احتجاز سيئول، بعد أن كان قيد الاعتقال خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ونقل يون إلى زنزانة تبلغ مساحتها 12 مترا مربعا في مركز الاحتجاز في "إويوانغ" جنوب العاصمة سيئول، أمس الأحد، بعد أن أصدرت محكمة منطقة سيئول الغربية مذكرة اعتقال رسمية بحقه، وفقا لما ذكره شين يونغ هيه، المفوض العام لخدمة الإصلاحيات الكورية.

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وأوضح شين للمشرعين خلال جلسة للجنة التشريعية والقضائية بالجمعية الوطنية: "نقل يون من غرفة احتجاز المشتبه بهم إلى جناح الاحتجاز العام وتلقيت تقريرا بأنه قضى الليلة بشكل جيد".


ووفقا لشين فإن زنزانة يون التي تتسع عادة لـ 5 أو 6 محتجزين، تشبه في حجمها الزنزانات التي احتجز فيها الرؤساء السابقون.


وقال المسؤول للمشرعين إن يون تعاون مع الإجراءات الرسمية لاحتجازه، مثل أخذ صورة شخصية له والخضوع للتفتيش البدني، مشيرا إلى أنه تم تخصيص ضابط إصلاحية شخصي لسلامته.


وأضاف المفوض العام لخدمة الإصلاحيات الكورية أن مكتبه يتعاون أيضا مع الشرطة وجهاز الأمن الرئاسي لضمان استتباب الأمن، وسط مخاوف من احتمال قيام أنصار يون باتخاذ "إجراءات متطرفة مثل محاولة إطلاق سراح الرئيس المحتجز".

 

RT

 
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