نقل نانسي بيلوسي إلى المستشفى بعد تعرضها للإصابة

الوكيل الإخباري- قال مكتب نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة، في بيان أمس الجمعة، إنها أصيبت بجرح أثناء رحلة إلى لوكسمبورغ وتم نقلها إلى المستشفى للتشخيص والعلاج.



وقال المتحدث باسم بيلوسي، إيان كريغر، في بيان: "أثناء السفر مع وفد من الكونغرس من الحزبين (الديمقراطي والجمهوري) في لوكسمبورغ للاحتفال بالذكرى الثمانين لمعركة الثغرة، أصيبت رئيسة مجلس النواب الفخرية نانسي بيلوسي أثناء مهمة رسمية وتم نقلها إلى المستشفى للتشخيص".

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وأضاف كريغر: "تتلقى رئيسة مجلس النواب الفخرية بيلوسي حاليا علاجا ممتازا من الأطباء والمتخصصين الطبيين. إنها تواصل العمل".



ولم يكشف المتحدث طبيعة الإصابة أو الجرح الذي تعرضت له بيلوسي.