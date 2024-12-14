نقل نانسي بيلوسي إلى المستشفى بعد تعرضها للإصابة

وقال المتحدث باسم بيلوسي، إيان كريغر، في بيان: "أثناء السفر مع وفد من الكونغرس من الحزبين (الديمقراطي والجمهوري) في لوكسمبورغ للاحتفال بالذكرى الثمانين لمعركة الثغرة، أصيبت رئيسة مجلس النواب الفخرية نانسي بيلوسي أثناء مهمة رسمية وتم نقلها إلى المستشفى للتشخيص".
وأضاف كريغر: "تتلقى رئيسة مجلس النواب الفخرية بيلوسي حاليا علاجا ممتازا من الأطباء والمتخصصين الطبيين. إنها تواصل العمل".
ولم يكشف المتحدث طبيعة الإصابة أو الجرح الذي تعرضت له بيلوسي.
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