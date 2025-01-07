 
الثلاثاء 2025-01-07 07:28 ص
 

نقل 11 معتقلا من غوانتانامو إلى سلطنة عمان

تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 07-01-2025 06:40 ص

الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الدفاع الأميركية -الاثنين- أنها سلّمت سلطنة عمان 11 يمنياً كانوا معتقلين في غوانتانامو، السجن المثير للجدل داخل القاعدة العسكرية الأميركية في شرق جزيرة كوبا، والذي لا يزال محتجزاً فيه 15 سجيناً فقط.

اضافة اعلان


وقال البنتاغون في بيان إن "الولايات المتحدة تثمّن استعداد حكومة سلطنة عمان والشركاء الآخرين لدعم الجهود الأميركية الحالية لتقليل عدد المحتجزين بشكل مسؤول وإغلاق منشأة خليج غوانتانامو في نهاية المطاف".


ويأتي هذا الإعلان بعد أسبوع من نقل معتقل تونسي من غوانتانامو إلى بلده.


وبحسب البنتاغون، فإن من بين السجناء الـ15 المتبقين في غوانتانامو، هناك 3 مؤهلون لنقلهم فوراً إلى بلادهم أو إلى دولة ثالثة، و3 مؤهلون لمراجعة ملفاتهم للنظر في إمكانية الإفراج عنهم، في حين وُجهت اتهامات إلى 7 آخرين، وأدين الاثنان الباقيان.


وأبرز هؤلاء المعتقلين الـ15 خالد شيخ محمد، "العقل المدبر" لهجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001.


واستخدمت الولايات المتحدة معتقل غوانتانامو لاحتجاز أشخاص أوقفتهم خلال ما سمتها "الحرب على الإرهاب" التي أعقبت هجمات 11 سبتمبر/أيلول، وذلك في محاولة منها لحرمانهم من الحقوق التي يضمنها القانون الأميركي.


وكان المعتقل -الذي افتتح في عهد الرئيس الأسبق جورج بوش الابن- يضم نحو 800 سجين في ذروته، قبل أن يتم نقل الأغلبية الساحقة منهم ببطء إلى بلدان أخرى.


وعلى غرار الرئيس الأسبق باراك أوباما، تعهد الرئيس جو بايدن قبل انتخابه بالسعي لإغلاق غوانتانامو، لكن ولايته شارفت على الانتهاء والمعتقل لا يزال مفتوحاً.


ولطالما أثارت ظروف الاعتقال في غوانتانامو تنديداً واسعاً من منظمات حقوقية اتهمت الولايات المتحدة بأنها تمارس فيه عمليات تعذيب وانتهاكات لحقوق الإنسان.

 

الجزيرة

 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

وظائف بالأسماء.. أردنيون مدعوون للمقابلات الشخصية في الحكومة

تعبيرية

أخبار محلية فصل مؤقت للكهرباء عن مناطق بالمملكة نهاية الاسبوع (أسماء)

الاعلامي محمد الوكيل

فيديو الوكيل البث المباشر لـ برنامج الوكيل

الفنانة منى أبو الفتوح

فن ومشاهير وفاة فنانة مصرية.. ونقابة المهن التمثيلية تنعاها

تعبيرية

عربي ودولي نقل 11 معتقلا من غوانتانامو إلى سلطنة عمان

وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني

أخبار محلية وزير الخارجية السوري في عمّان اليوم الثلاثاء

تعبيرية

عربي ودولي 9 قتلى بزلزال قوي يضرب غرب الصين

البقاء لله

الوفيات وفيات الثلاثاء 7-1-2025



 




الأكثر مشاهدة