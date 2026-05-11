الإثنين 2026-05-11 01:53 م

نقل 22 بريطانيا إلى الحجر الصحي بعد إجلائهم من السفينة السياحية الموبوءة

ل
جانب من الاجلاء
 
الإثنين، 11-05-2026 12:55 م

الوكيل الإخباري- أفادت وسائل إعلام بريطانية بنقل 22 شخصا إلى الحجر الصحي في المستشفى بعد إجلائهم من سفينة "إم في هونديوس" السياحية الموبوءة بفيروس هانتا القاتل والتي وصلت إلى جزر الكناري.

وفي أبرز التطورات قضية الفيروس القاتل التي بدأت تأخذ منحجى تصاعديا مع مخاوف من تحوله إلى جائحة:

اضافة اعلان


منظمة الصحة العالمية: إصابة ثمانية أشخاص لم يعودوا على متن السفينة، وتم تأكيد إصابة ستة منهم بالفيروس.
وفاة ثلاثة أشخاص: زوجان هولنديان، ومواطن ألماني.
تم اكتشاف إصابة بالفيروس لدى أحد الأمريكيين البالغ عددهم 17 شخصا، بينما تظهر على آخر أعراض خفيفة.
أكد أطباء فرنسيون إصابة سيدة بالفيروس بعد إجلائها من السفينة.


وفي الأول من أبريل، أبحرت السفينة "إم في هونديوس" من مدينة أوشوايا في الأرجنتين متجهةً إلى جزر الكناري.


وكان على متن السفينة حوالي 150 شخصا، معظمهم من مواطني الولايات المتحدة وبريطانيا وإسبانيا وهولندا. كما يضم الطاقم مواطنا روسيا واحدا.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

مونديال 2026 .. أكبر نسخة في التاريخ وسط جدل حول تراجع الإثارة

ترند مونديال 2026 .. أكبر نسخة في التاريخ وسط جدل حول تراجع الإثارة

ن

أخبار محلية البلديات والتنمية: نهاية الدور التقليدي وبداية صناعة الفرص

تتنا

فن ومشاهير مستجدات الحالة الصحية للفنان المصري سامي عبدالحليم

ضبط اختلاس محدود في وزارة المالية بسرعة قياسية وإحالة المتورطين للتحقيق

أخبار محلية ضبط اختلاس محدود في وزارة المالية بسرعة قياسية وإحالة المتورطين للتحقيق

ف

فيديو الوكيل “تنتهي حريتك عندما تبدأ حرية الاخرين”

الوكيل الإخباري- أعلنت صحيفة "التلغراف" عن وفاة الممثل البريطاني مايكل بنينغتون عن عمر ناهز 82 عاماً، والذي اشتهر بمشاركته في فيلم "star wars: Episode VI – Return of the Jedi" عام 1983.

فن ومشاهير وفاة ممثل شهير - صورة

المؤسسة الاستهلاكية العسكرية تعلن إدارتها لبعض فروع "سامح مول"

أخبار محلية المؤسسة الاستهلاكية العسكرية تعلن إدارتها لبعض فروع "سامح مول"

0

فيديو الوكيل مواطنة: أنا أم لطفل حديث الولادة لاحظت وجود رواسب لونها غامق بالحليب



 
 






الأكثر مشاهدة

 