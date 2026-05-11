نقل 22 بريطانيا إلى الحجر الصحي بعد إجلائهم من السفينة السياحية الموبوءة

الوكيل الإخباري- أفادت وسائل إعلام بريطانية بنقل 22 شخصا إلى الحجر الصحي في المستشفى بعد إجلائهم من سفينة "إم في هونديوس" السياحية الموبوءة بفيروس هانتا القاتل والتي وصلت إلى جزر الكناري.



وفي أبرز التطورات قضية الفيروس القاتل التي بدأت تأخذ منحجى تصاعديا مع مخاوف من تحوله إلى جائحة:

منظمة الصحة العالمية: إصابة ثمانية أشخاص لم يعودوا على متن السفينة، وتم تأكيد إصابة ستة منهم بالفيروس.

وفاة ثلاثة أشخاص: زوجان هولنديان، ومواطن ألماني.

تم اكتشاف إصابة بالفيروس لدى أحد الأمريكيين البالغ عددهم 17 شخصا، بينما تظهر على آخر أعراض خفيفة.

أكد أطباء فرنسيون إصابة سيدة بالفيروس بعد إجلائها من السفينة.



وفي الأول من أبريل، أبحرت السفينة "إم في هونديوس" من مدينة أوشوايا في الأرجنتين متجهةً إلى جزر الكناري.