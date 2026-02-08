الأحد 2026-02-08 01:23 ص

نقل 2225 من عناصر تنظيم داعش الإرهابي من سوريا إلى العراق

أول رد من سوريا بعد ما قام به الكيان في بلدة بيت الجن
سوريا
 
الأحد، 08-02-2026 12:12 ص

الوكيل الإخباري-   تسلّم العراق حتى الآن 2225 من عناصر تنظيم داعش الإرهابي المحتجزين في سوريا والذين بدأ الجيش الأميركي الشهر الماضي بنقلهم، حسبما قال مسؤول عراقي السبت.

اضافة اعلان


ويُعدّ هؤلاء من بين ما يصل إلى سبعة آلاف معتقل من عناصر التنظيم المتطرّف .

 
 


gnews

أحدث الأخبار

اللواء المتقاعد بسام حسين أبو زيد يقيم حفل استقبال بمناسبة تخرج نجله محمد

مناسبات اللواء المتقاعد بسام حسين أبو زيد يقيم حفل استقبال بمناسبة تخرج نجله محمد

وزارة الصحة

أخبار محلية وزارة الصحة: إصابات ضيق تنفس بسيطة في مركز إيواء في الطفيلة

الآلاف في إسلام آباد يشيعون 31 قتيلا سقطوا في تفجير انتحاري لمسجد

عربي ودولي الآلاف في إسلام آباد يشيعون 31 قتيلا سقطوا في تفجير انتحاري لمسجد

أول رد من سوريا بعد ما قام به الكيان في بلدة بيت الجن

عربي ودولي نقل 2225 من عناصر تنظيم داعش الإرهابي من سوريا إلى العراق

سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

أخبار محلية رئيس سلطة العقبة: أصول الأردن خط أحمر

المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف

عربي ودولي ويتكوف يزور حاملة الطائرات الأميركية في الشرق الأوسط

النائب الكابتن زهير محمد الخشمان

شؤون برلمانية الخشمان: البيان الأردني–التركي يحدد أولويات واضحة في ملفات الإقليم

النائب زهير محمد الخشمان

شؤون برلمانية الخشمان: الوفاء الذي يجمع… والبيعة التي تقود للمستقبل



 






الأكثر مشاهدة