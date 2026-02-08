نقل 2225 من عناصر تنظيم داعش الإرهابي من سوريا إلى العراق

ويُعدّ هؤلاء من بين ما يصل إلى سبعة آلاف معتقل من عناصر التنظيم المتطرّف .
-
أخبار متعلقة
-
الآلاف في إسلام آباد يشيعون 31 قتيلا سقطوا في تفجير انتحاري لمسجد
-
ويتكوف يزور حاملة الطائرات الأميركية في الشرق الأوسط
-
نتنياهو سيلتقي مع ترامب في واشنطن الأربعاء
-
طهران تأمل بمواصلة المفاوضات مع واشنطن وتشدد على خطوطها الحمر
-
"أتبعه وأخطط لقتله".. أميركي هدد باغتيال نائب ترامب
-
السودان .. مقتل 24 مدنيا جراء قصف عربة تقل نازحين
-
الآلاف في إسلام آباد يشيّعون 31 قتيلًا سقطوا في تفجير انتحاري لمسجد
-
شبكة الطاقة الأوكرانية تتعرّض لهجوم روسي كبير