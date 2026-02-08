نقل 2225 من عناصر تنظيم داعش الإرهابي من سوريا إلى العراق

الوكيل الإخباري- تسلّم العراق حتى الآن 2225 من عناصر تنظيم داعش الإرهابي المحتجزين في سوريا والذين بدأ الجيش الأميركي الشهر الماضي بنقلهم، حسبما قال مسؤول عراقي السبت.

اضافة اعلان