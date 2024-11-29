نواب بريطانيون يطالبون بفرض عقوبات على إسرائيل

الوكيل الإخباري- دعا أكثر من 60 نائبا من سبعة أحزاب سياسية بريطانية إلى فرض عقوبات شاملة على إسرائيل لانتهاكاتها القانون الدولي بصورة متكررة.

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جاء ذلك في رسالة بعثها النواب، الخميس، بقيادة النائبين المستقلين في البرلمان البريطاني ريتشارد بورغون وعمران حسين، إلى وزير الخارجية ديفيد لامي.



واستشهدت الرسالة، بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في تموز الماضي، والذي اعتبر احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية غير قانوني وطالب بإنهائه.



وجاء في الرسالة، "وجدت المحكمة أن جميع الدول، بما فيها المملكة المتحدة، ملزمة بعدم الاعتراف بالوضع الناشئ عن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وعدم تقديم أي دعم أو مساعدة في استمراره".



وحثت الرسالة الحكومة البريطانية على فرض عقوبات وحظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية ومراجعة العلاقات التجارية مع إسرائيل، وتعليق جميع صفقات الأسلحة معها.



ووقع على الرسالة شخصيات بارزة، من بينها وزيرة الداخلية السابقة في حكومة الظل العمالية ديان أبوت، والمستشار السابق جون ماكدونيل، والزعيمة المشاركة لحزب الخضر كارلا دينير، بالإضافة إلى نواب من حزب العمال والديمقراطيين الأحرار وبلايد كامرو الويلزي، والحزب الوطني الاسكتلندي.



كما تضمنت التوقيعات خمسة نواب من التحالف المستقل المؤيد لغزة، منهم زعيم حزب العمال السابق جيريمي كوربين.



وشملت التوقيعات أيضا عدداً من النبلاء، أبرزهم البارونة سعيدة وارسي، العضو السابق في مجلس اللوردات عن حزب المحافظين، والتي أصبحت الآن مستقلة.

بترا