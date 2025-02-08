 
السبت 2025-02-08 08:01 م
 

نواف سلام يتعهد بأن يكون رئيسا لحكومة "الإصلاح والإنقاذ" في لبنان

نواف سلام
نواف سلام
السبت، 08-02-2025 07:02 م

الوكيل الإخباري-   تعهد نواف سلام السبت بأن يكون رئيسا لحكومة "الإصلاح والإنقاذ" في لبنان، والعمل على إعادة بناء "الثقة" مع المجتمع الدولي.

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وقال سلام في كلمته الأولى بعد إعلان تشكيلته الحكومية من 24 وزيرا إنّ "الإصلاح هو الطريق الوحيد الى الإنقاذ الحقيقي"، عبر "تأمين الأمن والاستقرار في لبنان عبر استكمال تنفيذ القرار 1701 واتفاق وقف اطلاق النار ومتابعة انسحاب إسرائيل حتى آخر شبر من الأراضي اللبنانية، وذلك بالتلازم مع إعادة الإعمار".


وأضاف "ستسعى هذه الحكومة إلى إعادة الثقة بين المواطنين والدولة وبين لبنان ومحيطه العربي وبين لبنان والمجتمع الدولي".

 
gnews

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