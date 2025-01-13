نواف سلام يحصل على تأييد كاف من نواب لبنان لتولي رئاسة الحكومة

الوكيل الإخباري- نقلت وكالة رويترز عن مصادر سياسية، الاثنين، أن رئيس محكمة العدل الدولية نواف سلام حصل على تأييد عدد كاف من المشرعين لاختياره لمنصب رئيس وزراء لبنان المقبل.

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