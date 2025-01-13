نواف سلام يحصل على تأييد كاف من نواب لبنان لتولي رئاسة الحكومة

ومطلوب من الرئيس عون تعيين المرشح الذي يحظى بأكبر قدر من التأييد بين النواب اللبنانيين البالغ عددهم 128.
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