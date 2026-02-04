الأربعاء 2026-02-04 08:55 ص

نيابة باريس تغادر منصة إكس بعد استدعاء إيلون ماسك للاستجواب

الوكيل الإخباري-   أعلنت النيابة العامة في باريس، الثلاثاء، عبر إكس أنها غادرت هذه المنصة، مشيرة في رسالتها إلى عملية تفتيش خضعت لها مكاتب المنصة في فرنسا للاشتباه بارتكاب تجاوزات عدة.اضافة اعلان


وقالت النيابة من دون تفاصيل إضافية "تابعونا على لينكد إن وانستغرام".

وأشارت ضمن رسالتها إلى عملية تفتيش لمكاتب المنصة في فرنسا نفذتها الوحدة الوطنية لمكافحة الجريمة الإلكترونية التابعة للدرك بالتعاون مع يوروبول، وكالة الشرطة الأوروبية، في إطار تحقيق فتح في كانون الثاني 2025.

وفي وقت سابق، أعلنت النيابة العامة في باريس أنها استدعت مالك منصة إكس إيلون ماسك للاستجواب في 20 نيسان.

وقالت المدعية العامة الفرنسية لور بيكو إنّ ماسك وليندا ياكارينو، الرئيسة التنفيذية السابقة لإكس، قد استُدعيا للاستجواب في 20 نيسان "بصفتهما المديرين الفعليين والقانونيين لمنصة إكس خلال فترة وقوع المخالفات المزعومة".

وتنفذ هذه الإجراءات في إطار تحقيق فُتح مطلع عام 2025 على خلفية شكاوى تقدم بها نواب نددوا بتحيز خوارزميات إكس المملوكة لماسك، والتي يُحتمل أنها أثرت سلبا على أداء المنصة.

وتوسعت مذاك التحقيقات لتشمل جرائم أخرى بينها التواطؤ في حيازة صور إباحية للأطفال وفي توزيعها أو عرضها أو إتاحتها بشكل منظم.

وانتقدت منصة إكس في بيان الثلاثاء الإجراءات الفرنسية ووصفتها بأنها "مسيسة".
 
 


