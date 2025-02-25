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نيبينزيا: روسيا تعتبر القرار الأمريكي في مجلس الأمن بمثابة نقطة انطلاق للتسوية في أوكرانيا

نيبينزيا: روسيا تعتبر القرار الأمريكي في مجلس الأمن الدولي بمثابة نقطة انطلاق للتسوية في أوكرانيا
مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا
الثلاثاء، 25-02-2025 03:11 ص

الوكيل الإخباري-   أكدت بعثة روسيا لدى الأمم المتحدة أن موسكو تعتبر القرار الأمريكي حول النزاع في أوكرانيا، الذي اعتمده مجلس الأمن الدولي اليوم بمثابة نقطة انطلاق للعمل على حل الأزمة هناك سلميا.

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وقال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا في كلمته بعد التصويت على القرار إن "النص الذي تم اعتماده الآن ليس مثاليا، ولكنه في جوهره أول محاولة لتبني مادة بناءة وموجهة نحو المستقبل من جانب المجلس، يتحدث عن الطريق إلى السلام، ولا يؤجج نيران النزاع. نزاع له أصل معقد للغاية ولا ينحصر في المواجهة بين روسيا وأوكرانيا، كما تحاول أوكرانيا نفسها وحلفاؤها الأوروبيون فرضه علينا. ونحن نرى أن النص المعتمد بمثابة نقطة انطلاق لمزيد من الجهود الرامية إلى تسوية الأزمة الأوكرانية سلميا".

 
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