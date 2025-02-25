نيبينزيا: روسيا تعتبر القرار الأمريكي في مجلس الأمن بمثابة نقطة انطلاق للتسوية في أوكرانيا

الوكيل الإخباري- أكدت بعثة روسيا لدى الأمم المتحدة أن موسكو تعتبر القرار الأمريكي حول النزاع في أوكرانيا، الذي اعتمده مجلس الأمن الدولي اليوم بمثابة نقطة انطلاق للعمل على حل الأزمة هناك سلميا.

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