نيجيريا.. ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات إلى 200 شخص والسلطات توقف جهود الإنقاذ

الوكيل الإخباري- قال مسؤول إن حصيلة ضحايا الفيضانات المدمرة في بلدة تجارية في ولاية نيجر في شمال وسط نيجيريا ارتفعت إلى 200 شخص على الأقل الأحد.

اضافة اعلان