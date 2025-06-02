نيجيريا.. ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات إلى 200 شخص والسلطات توقف جهود الإنقاذ

وأكد نائب رئيس حكومة موكوا المحلية موسى كيمبوكو الحصيلة المحدثة للقتلى إلى وكالة أسوشيتد برس (أ ب) يوم الأحد.
وصرح موسى كيمبوكو بأنه تم إلغاء عمليات الإنقاذ لأن السلطات لم تعد تعتقد بوجود ناجين.
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