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نيجيريا.. ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات إلى 200 شخص والسلطات توقف جهود الإنقاذ

نيجيريا.. ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات إلى 200 شخص والسلطات توقف جهود الإنقاذ
الفيضانات
 
الإثنين، 02-06-2025 12:48 ص

الوكيل الإخباري-   قال مسؤول إن حصيلة ضحايا الفيضانات المدمرة في بلدة تجارية في ولاية نيجر في شمال وسط نيجيريا ارتفعت إلى 200 شخص على الأقل الأحد.

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وتسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت قبل فجر الخميس الماضي في حدوث فيضانات مدمرة في موكوا على بعد نحو (380 كيلومترا) غرب أبوجا وهي مركز تجاري ومركز نقل رئيسي حيث يبيع المزارعون في شمال نيجيريا منتجاتهم وغيرها من الأطعمة للتجار من الجنوب.

وأكد نائب رئيس حكومة موكوا المحلية موسى كيمبوكو الحصيلة المحدثة للقتلى إلى وكالة أسوشيتد برس (أ ب) يوم الأحد.

وصرح موسى كيمبوكو بأنه تم إلغاء عمليات الإنقاذ لأن السلطات لم تعد تعتقد بوجود ناجين.

 
gnews

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