نيجيريا: تحرير 130 تلميذا وموظفا خطفهم مسلحون من مدرسة الشهر الماضي

الوكيل الإخباري- أعلنت الشرطة النيجيرية، عن تحرير نحو 130 تلميذا وموظفا خطفتهم جماعة مسلحة من مدرسة بولاية نيجر في وسط البلاد، الشهر الماضي.

وقال المتحدث باسم شرطة الولاية، واسيو أبيودون في بيان: "الدفعة المتبقية من الطلاب المختطفين قد تم إطلاق سراحها الآن"، موضحا: "تم إطلاق سراح إجمالي 130 ضحية بما في ذلك الموظفون".