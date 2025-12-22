الإثنين 2025-12-22 09:00 ص

نيجيريا: تحرير 130 تلميذا وموظفا خطفهم مسلحون من مدرسة الشهر الماضي

نيجيريا: تحرير 130 تلميذا وموظفا خطفهم مسلحون من مدرسة الشهر الماضي
ارشيفية
الإثنين، 22-12-2025 07:16 ص

الوكيل الإخباري-   أعلنت الشرطة النيجيرية، عن تحرير نحو 130 تلميذا وموظفا خطفتهم جماعة مسلحة من مدرسة بولاية نيجر في وسط البلاد، الشهر الماضي.

اضافة اعلان

 

وقال المتحدث باسم شرطة الولاية، واسيو أبيودون في بيان: "الدفعة المتبقية من الطلاب المختطفين قد تم إطلاق سراحها الآن"، موضحا: "تم إطلاق سراح إجمالي 130 ضحية بما في ذلك الموظفون".

 


وكان مسلحون قد اقتحموا مدرسة "سانت ماري" في تجمع "بابيري" السكني بولاية نيجر في شمال وسط نيجيريا في 21 نوفمبر، وخطفوا ما لا يقل عن 303 تلاميذ و12 معلما.

 

 
 


gnews

أحدث الأخبار

الرئيس دونالد ترامب

عربي ودولي إدارة ترامب تستدعي نحو 30 دبلوماسيا في الخارج

ثلوج الأردن

خاص بالوكيل حقيقة العاصفة الثلجية التي ستضرب الاردن الشهر الحالي

أعلنت الشرطة الأسترالية في بيان، أنها نقلت الاثنين المشتبه بإطلاقه النار في بونداي الأسبوع الماضي من المستشفى إلى السجن. وكان نافيد أكرم البالغ 24 عاما يتلقى العلاج في المستشفى تحت حراسة الشرطة، وقد

عربي ودولي نقل مطلق النار في بونداي من المستشفى إلى السجن

انفجار سيارة في موقف للسيارات بموسكو

عربي ودولي انفجار سيارة في موقف للسيارات بموسكو

الدوريات الخارجية

أخبار محلية ضبط مركبة تسير بسرعة 198 كم/ ساعة على الطريق الصحراوي

تعبيرية

أسواق ومال ارتفاع أسعار الذهب عالميا إلى مستوى قياسي جديد

ارتفعت أسعار النفط في المعاملات المبكرة، الاثنين، بعد اعتراض الولايات المتحدة لناقلة نفط في المياه الدولية قبالة سواحل فنزويلا في مطلع الأسبوع. وبحلول الساعة 01:41 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة

أسواق ومال ارتفاع أسعار النفط عالميا

نيجيريا: تحرير 130 تلميذا وموظفا خطفهم مسلحون من مدرسة الشهر الماضي

عربي ودولي نيجيريا: تحرير 130 تلميذا وموظفا خطفهم مسلحون من مدرسة الشهر الماضي



 






الأكثر مشاهدة