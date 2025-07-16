الأربعاء 2025-07-16 07:41 م
 

نيجيريا تودّع محمد بخاري بجنازة رسمية وحداد وطني

السلطات النيجيرية تنظم جنازة رسمية للرئيس السابق محمد بخاري
السلطات النيجيرية تنظم جنازة رسمية للرئيس السابق محمد بخاري
 
الأربعاء، 16-07-2025 07:03 م
الوكيل الإخباري- دُفن رئيس نيجيريا السابق محمد بخاري في فناء منزله بمدينة داورا، الواقعة في ولاية كاتسينا شمالي البلاد، بينما تسلق مؤيدوه الأشجار وهتفوا "ساي بابا" لتوديع الرجل البالغ من العمر 82 عامًا.اضافة اعلان


وقد أقيم عرض عسكري وتحية بـ21 طلقة مدفعية تكريمًا للرئيس السابق يوم الثلاثاء في المطار، قبل نقل جثمانه لمسافة 80 كيلومترًا إلى داورا، حيث تدافعت الحشود لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة بينما تم إنزال النعش إلى الأرض.

توفي بخاري يوم الأحد في أحد مستشفيات لندن بعد معاناة من مرض لم يُكشف عنه. وقد لُف نعشه بعلم نيجيريا الأخضر والأبيض، ونُقل جوًا إلى كاتسينا، حيث استقبله الرئيس بولا أحمد تينوبو، وعدد من كبار المسؤولين الحكوميين والمعزين.

كان بخاري قد استولى على السلطة لأول مرة في انقلاب عسكري عام 1983، وحكم البلاد لأقل من عامين، قبل أن يعود إلى قيادة أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان كرئيس مدني بعد فوزه على غودلاك جوناثان في انتخابات عام 2015. وقد خدم فترتين رئاسيتين حتى تنحى عام 2023.

وأعلن الرئيس تينوبو حدادًا وطنيًا لمدة 7 أيام وعطلة رسمية تكريمًا لإرث بخاري.

وعلى الرغم من أن فترة رئاسة بخاري شهدت بعض الإنجازات في مجالي البنية التحتية ومكافحة الفساد، إلا أنها اتسمت أيضًا بتدهور اقتصادي، وتفاقم الوضع الأمني، وأزمة طويلة الأمد في قطاع النفط النيجيري.

ومع ذلك، فقد اعتبره كثيرون في شمال نيجيريا قائدًا صارمًا حاول قيادة البلاد خلال فترات مضطربة.

وقد ردد المؤيدون، بعضهم بدموع في أعينهم، الهتافات بينما اختفى النعش عن الأنظار، إيذانًا بنهاية حقبة لرجل كان محل تبجيل وانتقاد في آنٍ واحد.

الجزيرة
 
 
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