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نيجيريا: فقدان 100 شخص بعد انقلاب قاربهم بنهر النيجر في شمال البلاد

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أرشيفية
الجمعة، 29-11-2024 11:15 م

الوكيل الإخباري- أعلنت السلطات النيجيرية أن 100 شخص على الأقل معظمهم من النساء، أصبحوا في عداد المفقودين بعد انقلاب قارب كان يقلهم إلى سوق للمواد الغذائية بإحدى مناطق نهر النيجر في شمالي نيجيريا.

وذكرت وكالة إدارة حالات الطوارئ في ولاية النيجر النيجيرية أن فرق الإنقاذ تواصل البحث عن المفقودين.

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وقال المتحدث باسم وكالة إدارة حالات الطوارئ في ولاية النيجر إبراهيم أودو برس إن القارب كان ينقل الركاب من ولاية كوجي عبر النهر إلى ولاية النيجر المجاورة في وقت مبكر من الصباح عندما انقلب بمن فيه.


وتشير تقارير إلى أن كوارث القوارب هذه شائعة في نيجيريا، خاصة في المجتمعات النائية حيث يؤدي الافتقار إلى الطرق الجيدة إلى ترك الكثيرين بدون طرق بديلة. وهذه هي المأساة الخامسة التي يتعرض لها أكثر من 100 راكب في شمال نيجيريا ولا يعرف مصيرهم.

 

RT

 
gnews

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