نيجيريا: فقدان 100 شخص بعد انقلاب قاربهم بنهر النيجر في شمال البلاد

وذكرت وكالة إدارة حالات الطوارئ في ولاية النيجر النيجيرية أن فرق الإنقاذ تواصل البحث عن المفقودين.
وقال المتحدث باسم وكالة إدارة حالات الطوارئ في ولاية النيجر إبراهيم أودو برس إن القارب كان ينقل الركاب من ولاية كوجي عبر النهر إلى ولاية النيجر المجاورة في وقت مبكر من الصباح عندما انقلب بمن فيه.
وتشير تقارير إلى أن كوارث القوارب هذه شائعة في نيجيريا، خاصة في المجتمعات النائية حيث يؤدي الافتقار إلى الطرق الجيدة إلى ترك الكثيرين بدون طرق بديلة. وهذه هي المأساة الخامسة التي يتعرض لها أكثر من 100 راكب في شمال نيجيريا ولا يعرف مصيرهم.
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