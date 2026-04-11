نيوزيلندا تتأهب لإعصار فايانو وتصدر أوامر بإجلاء سكان الجزيرة الشمالية

وقالت هيئة الأرصاد الجوية في نيوزيلندا إن إعصار فايانو، الذي من المتوقع أن يجلب أمطارا غزيرة ورياحا تصل سرعتها إلى 130 كيلومترا في الساعة، من المتوقع أن يجتاح البلاد غدا الأحد، ثم يمر غرب جزر تشاتام النائية الاثنين.
وأُعلنت حالة الطوارئ في مناطق عدة السبت، حيث أمرت السلطات بإخلاء بعض أجزاء مدينة واكاتاني، التي يبلغ عدد سكانها 37150 نسمة، وتقع على بعد نحو 430 كيلومترا شمالي العاصمة ولنجتون.
ونشر المجلس المحلي في واكاتاني على فيسبوك "يتعين على السكان التخطيط للبقاء بعيدا لمدة يومين على الأقل". وأضاف أن العاصفة قد تتسبب في حدوث انهيارات أرضية وعواصف وأمواج يصل ارتفاعها إلى 13 مترا وفيضانات في المناطق الساحلية.
وقال رئيس الوزراء كريستوفر لوكسون الجمعة إن الإعصار قد يتسبب بأضرار، وحث السكان في مساره على الاستعداد لمواجهة آثاره.
