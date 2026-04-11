السبت 2026-04-11 10:34 ص

نيوزيلندا تتأهب لإعصار فايانو وتصدر أوامر بإجلاء سكان الجزيرة الشمالية

السبت، 11-04-2026 09:50 ص
الوكيل الإخباري-   صدرت أوامر لآلاف النيوزيلنديين بإخلاء منازلهم السبت، في الوقت الذي تستعد فيه الجزيرة الشمالية للبلاد لاستقبال الإعصار "فايانو"، الذي حذرت السلطات من أنه قد يتسبب في فيضانات ساحلية وانهيارات أرضية.اضافة اعلان


وقالت هيئة الأرصاد الجوية في نيوزيلندا إن إعصار فايانو، الذي من المتوقع أن يجلب أمطارا غزيرة ورياحا تصل سرعتها إلى 130 كيلومترا في الساعة، من المتوقع أن يجتاح البلاد غدا الأحد، ثم يمر غرب جزر تشاتام النائية الاثنين.

وأُعلنت حالة الطوارئ في مناطق عدة السبت، حيث أمرت السلطات بإخلاء بعض أجزاء مدينة واكاتاني، التي يبلغ عدد سكانها 37150 نسمة، وتقع على بعد نحو 430 كيلومترا شمالي العاصمة ولنجتون.

ونشر المجلس المحلي في واكاتاني على فيسبوك "يتعين على السكان التخطيط للبقاء بعيدا لمدة يومين على الأقل". وأضاف أن العاصفة قد تتسبب في حدوث انهيارات أرضية وعواصف وأمواج يصل ارتفاعها إلى 13 مترا وفيضانات في المناطق الساحلية.

وقال رئيس الوزراء كريستوفر لوكسون الجمعة إن الإعصار قد يتسبب بأضرار، وحث السكان في مساره على الاستعداد لمواجهة آثاره.
 
 


المرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي

عربي ودولي رويترز: المرشد الأعلى الإيراني الجديد يعاني جروحا وتشوهات حادة

قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في ريف القنيطرة الجنوبي

عربي ودولي قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في ريف القنيطرة الجنوبي

هدنة بين روسيا وأوكرانيا بمناسبة عيد الفصح

عربي ودولي هدنة بين روسيا وأوكرانيا بمناسبة عيد الفصح

نيوزيلندا

عربي ودولي نيوزيلندا تتأهب لإعصار فايانو وتصدر أوامر بإجلاء سكان الجزيرة الشمالية

تعرف على اسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

اقتصاد محلي تعرف على اسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

البقاء لله

الوفيات وفيات السبت 11-4-2026

6 شهداء ومصابون بقصف الاحتلال مخيم البريج وخان يونس

فلسطين 6 شهداء ومصابون بقصف الاحتلال مخيم البريج وخان يونس

واشنطن وطهران على طاولة المحادثات في إسلام آباد وسط توقعات متواضعة

عربي ودولي واشنطن وطهران على طاولة المحادثات في إسلام آباد وسط توقعات متواضعة



 






