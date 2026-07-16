الخميس 2026-07-16 04:21 م

نيوزيلندا تحذر من خطر حدوث تسونامي بعد زلزال بلغت قوته 5.9 درجات

وتسبب الزلزال الأولي في اهتزازات قوية استمرت لأكثر من دقيقة. ولم ترد على الفور معلومات عن وقوع أضرار أو خسائر بشرية. وكان مركز الزلزال على بعد 46 كيلومترا شرق-جنوب شرق مدينة بالو، عاصمة مقاطعة سولاوي
زلزال
 
الخميس، 16-07-2026 03:00 م

الوكيل الإخباري-   أصدرت السلطات النيوزيلندية، الخميس، تحذيرا من خطر حدوث تسونامي عقب زلزال بلغت قوته 5.9 درجات ضرب الساحل الغربي للجزيرة الجنوبية، داعية السكان هناك إلى "الانتقال فورا" إلى مناطق مرتفعة.

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وقالت الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ إن على سكان المناطق المتضررة التوجه إلى "أقرب منطقة مرتفعة، خارج مناطق الإجلاء بسبب خطر تسونامي، أو إلى أبعد نقطة ممكنة داخل اليابسة".

 
 


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