نيوزيلندا تحذر من خطر حدوث تسونامي بعد زلزال بلغت قوته 5.9 درجات

وقالت الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ إن على سكان المناطق المتضررة التوجه إلى "أقرب منطقة مرتفعة، خارج مناطق الإجلاء بسبب خطر تسونامي، أو إلى أبعد نقطة ممكنة داخل اليابسة".
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