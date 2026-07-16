نيوزيلندا تحذر من خطر حدوث تسونامي بعد زلزال بلغت قوته 5.9 درجات

الوكيل الإخباري- أصدرت السلطات النيوزيلندية، الخميس، تحذيرا من خطر حدوث تسونامي عقب زلزال بلغت قوته 5.9 درجات ضرب الساحل الغربي للجزيرة الجنوبية، داعية السكان هناك إلى "الانتقال فورا" إلى مناطق مرتفعة.

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