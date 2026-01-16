نيوزيلندا تعلن إغلاق سفارتها في إيران وإجلاء دبلوماسييها

10:32 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت نيوزيلندا، الجمعة، إغلاق سفارتها في طهران مؤقتا وإجلاء طاقمها الدبلوماسي؛ بسبب تدهور الوضع الأمني في إيران. اضافة اعلان





وقال ناطق باسم وزارة الخارجية إن الطاقم الدبلوماسي غادر إيران بأمان على متن رحلات تجارية ليلا. وقد نُقلت عمليات السفارة إلى العاصمة التركية أنقرة.

