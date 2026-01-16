الجمعة 2026-01-16 11:57 ص

نيوزيلندا تعلن إغلاق سفارتها في إيران وإجلاء دبلوماسييها

إيران
إيران
 
الجمعة، 16-01-2026 10:32 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت نيوزيلندا، الجمعة، إغلاق سفارتها في طهران مؤقتا وإجلاء طاقمها الدبلوماسي؛ بسبب تدهور الوضع الأمني في إيران.اضافة اعلان


وقال ناطق باسم وزارة الخارجية إن الطاقم الدبلوماسي غادر إيران بأمان على متن رحلات تجارية ليلا. وقد نُقلت عمليات السفارة إلى العاصمة التركية أنقرة.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

السفارة الأميركية

أخبار محلية بيان صادر عن السفارة الأميركية في عمّان

السفارة الأميركية

أخبار محلية بيان صادر عن السفارة الأميركية في عمّان

مبنى مديرية الأمن العام

أخبار محلية القبض على الشخصين المتورطين بسرقة فرع أحد البنوك في المفرق

جانب من المضبوطات

أخبار محلية الجيش يحبط محاولة تهريب مواد مخدرة

غزة

فلسطين مسؤول أممي: إزالة أنقاض غزة قد تستغرق أكثر من 7 سنوات

جبل نيبو

أخبار محلية %25.6 نسبة ارتفاع زوار جبل نيبو خلال 11 شهرا

إيران

عربي ودولي نيوزيلندا تعلن إغلاق سفارتها في إيران وإجلاء دبلوماسييها

مضخة لاستخراج النفط

أسواق ومال كم بلغت أسعار النفط عالميا الجمعة؟



 






الأكثر مشاهدة