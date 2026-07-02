"نيويورك بوست": مضيق هرمز أحدث شرخا بين واشنطن والرياض!

الوكيل الإخباري- كشفت مصادر مطلعة لصحيفة "نيويورك بوست" عن تصدع خطير في العلاقة بين الولايات المتحدة والسعودية، على خلفية حرب إيران، التي أدت إلى إغلاق مضيق هرمز وتهديد مصالح المملكة النفطية.

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