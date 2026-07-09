نيويورك تايمز: أمريكا أغارت على أكثر من 170 هدفا إيرانيا

وأضافت أن الضربات شملت أنظمة دفاع جوي ومواقع لتخزين الطائرات المسيّرة والصواريخ، كما استهدفت بنية تحتية لوجستية على طول الساحل قرب مضيق هرمز.
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