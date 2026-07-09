الخميس 2026-07-09 04:58 م

نيويورك تايمز: أمريكا أغارت على أكثر من 170 هدفا إيرانيا

نيويورك تايمز: أمريكا أغارت على أكثر من 170 هدفا إيرانيا
تعبيرية
 
الخميس، 09-07-2026 03:57 م
الوكيل الإخباري-   نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن القيادة المركزية الأمريكية قولها إنها نفذت غارات استهدفت أكثر من 170 هدفًا عسكريًا إيرانيًا خلال اليومين الماضيين.اضافة اعلان


وأضافت أن الضربات شملت أنظمة دفاع جوي ومواقع لتخزين الطائرات المسيّرة والصواريخ، كما استهدفت بنية تحتية لوجستية على طول الساحل قرب مضيق هرمز.
 
 


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نيويورك تايمز: أمريكا أغارت على أكثر من 170 هدفا إيرانيا

عربي ودولي نيويورك تايمز: أمريكا أغارت على أكثر من 170 هدفا إيرانيا



 
 






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