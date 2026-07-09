نيويورك تايمز: أمريكا أغارت على أكثر من 170 هدفا إيرانيا

03:57 م

الوكيل الإخباري- نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن القيادة المركزية الأمريكية قولها إنها نفذت غارات استهدفت أكثر من 170 هدفًا عسكريًا إيرانيًا خلال اليومين الماضيين. اضافة اعلان





وأضافت أن الضربات شملت أنظمة دفاع جوي ومواقع لتخزين الطائرات المسيّرة والصواريخ، كما استهدفت بنية تحتية لوجستية على طول الساحل قرب مضيق هرمز.









